«Тупо кончились деньги»: поддержка оппозиции и тайная работа в России. Звезда «Сватов» Феклистов отрекся от Родины и оказался на дне
В мире российского кино и театра Александру Феклистову принадлежит особое место — его многогранный талант и чарующая харизма подарили зрителям образы, ставшие частью культурного кода страны. Особенно он запомнился ролью Сан Саныча Берковича в сериале «Сваты», благодаря которой он приобрёл широкую известность и любовь публики. Однако последние годы имя актёра всё чаще звучит в контексте громких политических заявлений и резкой критики российской власти. После начала СВО Александр принял решение покинуть Родину и эмигрировал в Испанию. Как сейчас живёт артист, читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра ФеклистоваАлександр Васильевич Феклистов родился 7 декабря 1955 года в Ленинграде, но детство провёл в подмосковной Коломне. Театр увлёк его в юности, и он занимался в студии Вячеслава Спесивцева. Однако поступить в театральный вуз с первого раза не удалось — он получил отказ. Актёрству он предпочёл учёбу на факультете дефектологии Московского педагогического института. Свою мечту он не оставил и в 22 года всё же поступил в Школу-студию МХАТ на курс к самому Олегу Ефремову.
Окончив учёбу в 1982 году, Феклистов был принят в труппу МХАТа. Но дух бунтарства проявился у него рано. Ещё в конце 1980-х он ушёл в экспериментальную студию «Человек», где участвовал в постановке «Эмигранты», запрещённой в то время. Из-за этого актёра неоднократно вызывали на допросы в КГБ.
Карьера в театре и киноПосле распада СССР поменялась идеология, и, несмотря на сложный характер, талант Феклистова был признан. В 1995 году он получил престижную «Золотую маску» за моноспектакль «Башмачкин» по повести Гоголя «Шинель». Он много работал с британским режиссёром Декланом Доннелланом, играя в театральной компании Cheek by Jowl. Тогда Александр участвовал в спектаклях «Борис Годунов», «Двенадцатая ночь», «Три сестры» и «Буря».
В кино его дебют состоялся в 1984 году в военной драме «Отряд». За долгую карьеру он сыграл более чем в 140 проектах. Среди ярких работ — министр кинематографии Большаков в совместной советско-американской ленте «Ближний круг» (1991), писатель Аниканов в трагикомедии Владимира Меньшова «Зависть богов» (2000) и работник Мосторга Шанторский в картине «Полный вперед!».
Настоящая народная любовь пришла к актёру в 2010 году, когда он появился в 4-м сезоне сериала «Сваты» в роли ректора Сан Саныча Берковича. Его персонаж, сначала казавшийся бабником и картёжником, стал одним из центральных и полюбился зрителям.
Личная жизньВ отличие от публичной карьеры, личная жизнь Феклистова всегда оставалась в тени. Известно, что он женат, его супругу зовут Елена. По образованию она экономист и работает на телевидении, но избегает публичности, являясь главной поддержкой актёра. В браке у них трое детей. По некоторым сведениям, у актёра также есть внебрачный сын от коллеги по цеху Елены Поповой.
«Я когда этого мальчика увидела, Сашу Феклистова, я дар речи потеряла. Я очень влюбчива была, легко увлекалась. И вот мы встретились, и появился мой Андрюша. Но те же обстоятельства всегда страшные — то кто-то женат или замужем, один человек в Москве, другой — в Питере. Совершенно было нереально разрушать чужую семью, я никогда этого не хотела», — рассказывала Попова в программе «Женский род».
Политические скандалы и точка невозвратаОбщественная позиция Феклистова, долгое время остававшаяся на втором плане, резко вышла на первый план после начала СВО. Ещё до ключевых событий актёр не боялся открыто поддерживать оппозиционные фигуры. Он выступал за освобождение участниц Pussy Riot, Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского** и Платона Лебедева. В 2014 году он подписал открытое письмо с осуждением «российской военной интервенции на Украине», а в 2016-м публично критиковал министра культуры Владимира Мединского.
После начала специальной военной операции Феклистов занял однозначную позицию. Он выступил против СВО, а в апреле записал видеообращение к украинцам. Именно тогда он заявил, что «не любит Россию», что вызвало волну жёсткой критики и осуждения, в том числе у коллег.
Яна Поплавская после слов актера про «стыд и позор России» посоветовала артисту покинуть страну. А также напомнила ему строку из песни Андрея Куряева:
«Не живи с нелюбимой страной. Патриотами не становятся, ими рождаются! В тяжелые времена нужно быть со своей страной! Мира всем нам и скорой Победы!» — написала актриса в своем Telegram-канале.
Татьяна Васильева резко высказалась о поступке Феклистова, отметив, что он, по её мнению, «потерял рассудок».
«Он сошёл с ума, просто-напросто. Я не знаю, он такой тихий-мирный человек, очень хороший актёр. Мы много с ним играли. Я это могу только объяснить помешательством. Он заявляет, что мы агрессоры. И что весь мир против нас», — сказала она на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Жизнь актера в эмиграцииВ 2023 году Александр Феклистов вместе с семьёй переехал из России в Испанию и обосновался в Барселоне. Его эмиграция, на которую он возлагал надежды, обернулась борьбой за профессиональное существование и личное выживание вдали от родины. Сегодня Феклистов признаётся, что еле сводит концы с концами в Барселоне, и ностальгирует по возможностям, оставленным в России.
В Европе Феклистов столкнулся с суровой реальностью. Его имя, известное в России и странах СНГ, в Испании не имеет никакого веса. Он оказался в профессиональном вакууме, где его многолетний опыт и звание актёра МХАТа ничего не значат. Финансовое положение стало для него главной проблемой. В одном из интервью в 2025 году Феклистов признался: «Считаю копейки в Испании». Попытки играть в местных театрах провалились — он собирал лишь небольшие залы, что не могло обеспечить даже минимального дохода.
Несмотря на публичный разрыв с Россией, тайный заработок актёра до сих пор связан с ней. По данным издания Telegraf, Феклистов озвучивает аудиокниги для российской аудитории, но делает это анонимно, «на заказ», без указания своего имени. В интервью он подтвердил эту работу, заметив, что «как-то спокойно к этому отношусь».
Тема возможного возвращения Феклистова активно обсуждается в российском медиапространстве, вызывая волну негатива. Многие комментаторы, в том числе и известные персоны, относятся к его трудностям без сочувствия. Писатель Юрий Поляков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что желание вернуться у актёра связано не с переоценкой позиции, а с тем, что «у него просто тупо кончились деньги». Он добавил, что такая позиция вызывает у него «только сожаление и презрение».
В комментариях под статьями пользователи называют Феклистова «предателем» и советуют ему не думать о возвращении в страну, «которой плюнул в лицо». Другие иронизируют: «Наверное, думал, что его в Голливуд пригласят. Но увы...».