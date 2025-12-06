06 декабря 2025, 13:24

Александр Феклистов (Фото: Instagram*/@feklistovofficial)

В мире российского кино и театра Александру Феклистову принадлежит особое место — его многогранный талант и чарующая харизма подарили зрителям образы, ставшие частью культурного кода страны. Особенно он запомнился ролью Сан Саныча Берковича в сериале «Сваты», благодаря которой он приобрёл широкую известность и любовь публики. Однако последние годы имя актёра всё чаще звучит в контексте громких политических заявлений и резкой критики российской власти. После начала СВО Александр принял решение покинуть Родину и эмигрировал в Испанию. Как сейчас живёт артист, читайте в материале «Радио 1».





Биография Александра Феклистова

Карьера в театре и кино

Личная жизнь

«Я когда этого мальчика увидела, Сашу Феклистова, я дар речи потеряла. Я очень влюбчива была, легко увлекалась. И вот мы встретились, и появился мой Андрюша. Но те же обстоятельства всегда страшные — то кто-то женат или замужем, один человек в Москве, другой — в Питере. Совершенно было нереально разрушать чужую семью, я никогда этого не хотела», — рассказывала Попова в программе «Женский род».

Политические скандалы и точка невозврата

«Не живи с нелюбимой страной. Патриотами не становятся, ими рождаются! В тяжелые времена нужно быть со своей страной! Мира всем нам и скорой Победы!» — написала актриса в своем Telegram-канале.

«Он сошёл с ума, просто-напросто. Я не знаю, он такой тихий-мирный человек, очень хороший актёр. Мы много с ним играли. Я это могу только объяснить помешательством. Он заявляет, что мы агрессоры. И что весь мир против нас», — сказала она на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Жизнь актера в эмиграции