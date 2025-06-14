14 июня 2025, 19:30

Дмитрий Ворошилов (Фото: скриншот т/п «Документальный детектив»)

Маньяк, в 90-е годы загубивший жизни минимум 13 жертв, в 2022 году вступил в ряды ВСУ после 15 лет лишения свободы. В материале «Радио 1» вспоминаем зверства ​«Лесного маньяка», орудовавшего в окрестностях Самары.





Содержание Дело «Лесного маньяка» Сотрудник ФСИН Ворошилов Мотивы «Лесного маньяка» Приговор суда Новая жизнь на Украине



Дело «Лесного маньяка»

Сотрудник ФСИН Ворошилов

Дмитрий Ворошилов (Фото: скриншот т/п «Документальный детектив»)



Мотивы «Лесного маньяка»

Дмитрий Ворошилов (Фото: скриншот т/п «Документальный детектив»)



Приговор суда

Новая жизнь на Украине