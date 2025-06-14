Убил 13 человек, отсидел в колонии 15 лет и сейчас воюет на стороне ВСУ: История «Лесного маньяка» получила продолжение
Маньяк, в 90-е годы загубивший жизни минимум 13 жертв, в 2022 году вступил в ряды ВСУ после 15 лет лишения свободы. В материале «Радио 1» вспоминаем зверства «Лесного маньяка», орудовавшего в окрестностях Самары.
Дело «Лесного маньяка»
В августе 1993 года в пригороде Самары было заведено первое дело о двойном убийстве: мужчина и женщина с множественными ножевыми ранениями были обнаружены правоохранителями рядом со своей «Ладой-Спутником». Так началась серия преступлений «Лесного маньяка», который охотился на парочки в уединенных местах.
Преступник действовал по отработанной схеме: выжидал, пока жертвы выйдут из машины, затем наносил смертельные удары ножом. Если пара не покидала авто, бросал камни или имитировал крики о помощи. После убийств часто забирал магнитофоны, позже начал поджигать автомобили.
В 1996 году одна из жертв выжила — раненый мужчина смог доползти до дороги, где был найден проезжающими и доставлен в больницу. Позже жертва маньяка описал нападавшего следователям: крепкий мужчина в камуфляже и маске, вооруженный ножом и пикой.
Со временем убийца стал более дерзким: использовал для убийства обрез, угнал «Жигули» своей жертвы, спрятав тело в багажник. Именно тогда маньяк едва не попался — при попытке остановки он ранил инспектора ДПС и скрылся, бросив машину, но оставив новые следы для следствия.
Сотрудник ФСИН Ворошилов
За полтора года маньяк убил 10 человек, и случаи нападения учащались, что являлось классическим признаком серийного убийцы. Несмотря на масштабные поиски, включая засады в «Треугольнике любви» — опасной лесной зоне между тремя посёлками, маньяк оставался неуловимым, будто знал о планах полиции.
Ключевой уликой стал форменный ремень ФСИН, которым были связаны руки одной из жертв. Это сузило круг подозреваемых до сотрудников местных колоний. После проверки правоохранителями 1500 человек основным подозреваемым стал Дмитрий Ворошилов, 30-летний майор, начальник службы безопасности ИТК №65/19. Его должность объясняла осведомлённость о действиях полиции.
Мотивы «Лесного маньяка»
Специалисты, анализировавшие преступления «лесного маньяка», пришли к выводу, что в основе его действий лежала патологическая ненависть к женщинам и желание карать тех, кто, по его мнению, нарушал нормы морали. Вероятно, эти мотивы сформировались на фоне тяжелой личной травмы — неудачных отношений. Сослуживцы Ворошилова рассказывали, что он был известен как отъявленный женоненавистник, впадавший в ярость при виде женщин-коллег и осыпавший их потоками нецензурной брани.
По свидетельствам коллег, корень проблемы крылся в несчастной любви — выпускник престижного военного вуза, майор Ворошилов влюбился в легкомысленную девушку Марину, которая впоследствии его бросила. Примечательно, что эта девушка бесследно исчезла в 1994 году, и её так и не нашли. Психологи предполагают, что это событие могло стать спусковым крючком для серии жестоких убийств.
Парадоксальным образом Ворошилов демонстрировал показную приверженность высокоморальным принципам, что резко контрастировало с его агрессивным поведением и кровавыми преступлениями. Несмотря на явные признаки психического неблагополучия, когда руководство направило его на психологическую экспертизу, врачи признали его вменяемым, что позволило ему продолжить службу в правоохранительных органах и оставаться неуловимым на протяжении нескольких лет.
Приговор суда
21 июня 1999 года Самарский областной суд вынес приговор по делу одного из самых жестоких серийных убийц 1990-х — майора ФСИН Дмитрия Ворошилова, известного как «лесной маньяк». Однако из-за нехватки доказательств суд смог подтвердить лишь три эпизода: убийство пары (Дмитрия Короткова и Елены Кулаковской) и ранение милиционера при попытке задержания.
Суд учел, что преступления были совершены до 1997 года, когда действовал старый УК РФ. После отмены смертной казни в 1996-м максимальный срок составлял 15 лет лишения свободы, которые и были назначены Ворошилову.
«Лесной маньяк» не признал вину и подал кассацию в Верховный суд, но 6 марта 2000 года приговор оставили без изменений. В 2005 году он обратился в Европейский суд по правам человека, однако и там отказали в пересмотре дела.
Новая жизнь на Украине
После освобождения 27 июля 2012 года, отбыв полный 15-летний срок заключения, Дмитрий Ворошилов покинул Россию и перебрался на Украину, в Луганскую область. С 2016 он работал преподавателем в профессиональном училище своего родного посёлка, однако затем уволился и переехал в Днепропетровскую область.
По последним данным, «лесной маньяк» сейчас находится в зоне боевых действий в составе ВСУ.