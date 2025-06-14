«Нам казалось, что нас ждет великая жизнь»: Машкова недовольна новой жизнью в США. Артистка раскрыла шокирующую правду
Еще вчера недовольная властью Мария Машкова сбежала в свободную и ничем не обремененную счастливую жизнь в Америке, а сегодня высказывает недоумение по поводу начавшихся там беспорядков. Как оказалось, и за океаном есть свои проблемы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Жизнь за океаном
В ноябре 2023 года Мария Машкова с гордостью сообщила о получении американского гражданства, осуществив свою давнюю мечту. Однако адаптация к жизни в США оказалась непростой — как и любому иммигранту, ей пришлось столкнуться с необходимостью обустраивать быт, устраивать детей в школу и искать источники дохода. Основную финансовую нагрузку взял на себя её супруг Александр Слободяник, музыкант и владелец магазина музыкальных инструментов.
Актерская карьера Машковой в Голливуде развивается сложно. Несмотря на несколько эпизодических ролей в таких проектах, как «For All Mankind», «Lady in the Lake» и «Limonov: The Ballad of Eddie», серьёзного прорыва пока не произошло. Отсутствие перспектив на новые роли заставляет актрису рассматривать кардинальную смену профессии — от обучения на медсестру до работы мойщицей машин или официантки.
Беспорядки в США
Волна массовых протестов захлестнула США после трагического инцидента, когда при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Смерть мужчины, наступившая в результате применения полицейским удушающего приёма, вызвала бурную общественную реакцию. Мирные акции протеста начались в Миннеаполисе, но потом стремительно распространились по всей стране и охватили десятки городов в различных штатах.
Однако за последние дни характер выступлений резко изменился — демонстрации переросли в масштабные беспорядки, сопровождающиеся актами вандализма, грабежами магазинов и ожесточёнными столкновениями с правоохранительными органами. Ситуация в американских городах достигла критической точки — по свидетельствам очевидцев, пребывание на улицах многих мегаполисов представляет серьёзную опасность для граждан. Власти ряда штатов были вынуждены ввести комендантский час и привлечь национальную гвардию для наведения порядка.
«В Америке протесты. Я живу между Беверли-Хиллз и Санта-Моникой, где последние несколько дней, помимо мирных протестов, съезжаются грабить и громить магазины. Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародерства», — пишет Мария Машкова в своей социальной сети.
Сложившаяся ситуация на новой родине явилась еще одним поводом высказать свое мнение. И, как уже принято актрисой, отыграть «грусть и недовольство» по полной.
«Нам казалось, что нас ждет великая жизнь, а оказалось, что лютая жесть… Это нормально – не вывозить этот ужас. Если у вас есть сердце, вывозить все происходящее как минимум сложно», – пишет актриса.
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Все познается в сравнении
От масштабов происходящих беспорядков и резких реакций властей Машкова вспомнила о России и отметила, что, как русская девушка, она шокирована происходящим.
«Будучи русской девушкой, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, мне многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных.... радикально! Знаний из учебников не хватает. Вчера услышала монолог директора школы своих детей (белая взрослая женщина) о расизме и происходящем за окном. Была поражена, как откровенно и по-взрослому разговаривают с детьми. Второй день подслушиваю уроки девчонок… Сейчас Фанина учительница просила высказаться учеников. Сижу на полу, слушаю детей, и многое становится просто и понятно. Ну и что такое хорошо, а что такое плохо, тоже делается очевидным», — заявила Мария.
В сети же комментарии Машковой по поводу беспорядков резко раскритиковали, отметив, что это всего лишь очередная попытка беглянки привлечь к себе внимание.