14 июня 2025, 15:08

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Еще вчера недовольная властью Мария Машкова сбежала в свободную и ничем не обремененную счастливую жизнь в Америке, а сегодня высказывает недоумение по поводу начавшихся там беспорядков. Как оказалось, и за океаном есть свои проблемы. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жизнь за океаном Беспорядки в США Все познается в сравнении



Жизнь за океаном

​Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)



Беспорядки в США

Фото: РИА Новости/ Алексей Алексеев

«В Америке протесты. Я живу между Беверли-Хиллз и Санта-Моникой, где последние несколько дней, помимо мирных протестов, съезжаются грабить и громить магазины. Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародерства», — пишет Мария Машкова в своей социальной сети.

«Нам казалось, что нас ждет великая жизнь, а оказалось, что лютая жесть… Это нормально – не вывозить этот ужас. Если у вас есть сердце, вывозить все происходящее как минимум сложно», – пишет актриса.

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Все познается в сравнении

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)



«Будучи русской девушкой, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, мне многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных.... радикально! Знаний из учебников не хватает. Вчера услышала монолог директора школы своих детей (белая взрослая женщина) о расизме и происходящем за окном. Была поражена, как откровенно и по-взрослому разговаривают с детьми. Второй день подслушиваю уроки девчонок… Сейчас Фанина учительница просила высказаться учеников. Сижу на полу, слушаю детей, и многое становится просто и понятно. Ну и что такое хорошо, а что такое плохо, тоже делается очевидным», — заявила Мария.