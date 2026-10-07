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Учеба в Нью-Йорке, съемки с Антонио Бандерасом, роман в Минске и развод: как сейчас живёт в России серб Петар Зекавица?

Петар Зекавица (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Петар Зекавица прошел путь от учебы в Москве и Нью-Йорке до десятков ролей в российских фильмах и сериалах. Сербский актер не скрывает привязанности к России, при этом публично высказывается за мир. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Переезд из Белграда и учеба за границей

Петар Зекавица родился и вырос в Белграде. В начале 1990-х годов он переехал в Москву и поступил в Тихоокеанский университет. Позже артист продолжил образование в Нью-Йорке. После терактов 11 сентября 2001 года он вернулся в Россию. Здесь Зекавица сосредоточился на актерской профессии и начал работать на телевидении.

Карьера Петара Зекавицы в кино и сериалах

За годы работы Петар Зекавица сыграл более 80 ролей. Зрители знают его по российским фильмам и сериалам, а коллеги ценят за профессионализм и яркий экранный образ. Внешность актера часто определяла типаж его героев. Ему предлагали роли зарубежных предпринимателей, дипломатов, военных и офицеров. Зекавица сотрудничал с международными командами и снимался вместе с Антонио Бандерасом. Артист продолжает сниматься и заниматься собственными сценариями. В 2026 году ожидалась премьера военной драмы «Альпийская баллада». Кроме того, Петар вернулся к роли Протасова во втором сезоне сатирического драмеди «Первый номер».

Первая жена Екатерина и двое детей

Петар Зекавица предпочитает не раскрывать детали семейной жизни. Известно, что его первую супругу зовут Екатерина. Она работает педагогом и пишет детские книги. В браке родились дочь Софья и сын Захар. Актер сохранил общение с детьми после развода. Софья увлекается плаванием, а Захар играет на трубе. Отец нередко берет сына и дочь на съемочные площадки.

Роман в Минске и развод

Во время съемок сериала «Фамильные ценности» Зекавица работал в Минске. Организаторы поселили его в квартире, а не в гостинице. В замкнутом пространстве у артиста усилилась клаустрофобия, поэтому он часто выходил в город. В одном из местных кафе Петар познакомился с девушкой, которая его сразу заинтересовала. Позже он рассказывал, что эти отношения начались из-за череды случайностей.

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Вернувшись в Россию, актер признался супруге в измене. Вскоре пара развелась. Имя новой избранницы Зекавица долго не называл. В интервью он характеризовал ее как современного художника, лингвиста, балерину, остеопата и музыкального продюсера. Однако этот союз со временем распался.

Новая жена Петара Зекавицы Дарья Юртаева

Летом 2024 года артист сообщил журналистам, что его сердце свободно. В начале 2025-го он женился вновь. Фотографии из Грибоедовского загса Москвы Петар опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Его супругой стала Дарья Юртаева. Она младше актера более чем на 20 лет и тоже связана с кино. Россиянка сыграла небольшие роли в сериалах «Френдзона» и «Спасская». В сентябре 2025 года Дарья сообщила о беременности. Супруги ожидали сына и заранее выбрали для мальчика имя Марсель.

Позиция актера по конфликту России и Украины

Зекавица много лет жил и работал в России, называя страну второй родиной. После 2022 года актер начал призывать к мирному урегулированию конфликта. Петар остается востребованным актером и продолжает строить карьеру в российском кино. Он совмещает работу на съемках с заботой о детях и новыми творческими проектами.
Дарья Осипова

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