Учеба в Нью-Йорке, съемки с Антонио Бандерасом, роман в Минске и развод: как сейчас живёт в России серб Петар Зекавица?
Петар Зекавица прошел путь от учебы в Москве и Нью-Йорке до десятков ролей в российских фильмах и сериалах. Сербский актер не скрывает привязанности к России, при этом публично высказывается за мир. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Переезд из Белграда и учеба за границейПетар Зекавица родился и вырос в Белграде. В начале 1990-х годов он переехал в Москву и поступил в Тихоокеанский университет. Позже артист продолжил образование в Нью-Йорке. После терактов 11 сентября 2001 года он вернулся в Россию. Здесь Зекавица сосредоточился на актерской профессии и начал работать на телевидении.
Карьера Петара Зекавицы в кино и сериалахЗа годы работы Петар Зекавица сыграл более 80 ролей. Зрители знают его по российским фильмам и сериалам, а коллеги ценят за профессионализм и яркий экранный образ. Внешность актера часто определяла типаж его героев. Ему предлагали роли зарубежных предпринимателей, дипломатов, военных и офицеров. Зекавица сотрудничал с международными командами и снимался вместе с Антонио Бандерасом. Артист продолжает сниматься и заниматься собственными сценариями. В 2026 году ожидалась премьера военной драмы «Альпийская баллада». Кроме того, Петар вернулся к роли Протасова во втором сезоне сатирического драмеди «Первый номер».
Первая жена Екатерина и двое детейПетар Зекавица предпочитает не раскрывать детали семейной жизни. Известно, что его первую супругу зовут Екатерина. Она работает педагогом и пишет детские книги. В браке родились дочь Софья и сын Захар. Актер сохранил общение с детьми после развода. Софья увлекается плаванием, а Захар играет на трубе. Отец нередко берет сына и дочь на съемочные площадки.
Роман в Минске и разводВо время съемок сериала «Фамильные ценности» Зекавица работал в Минске. Организаторы поселили его в квартире, а не в гостинице. В замкнутом пространстве у артиста усилилась клаустрофобия, поэтому он часто выходил в город. В одном из местных кафе Петар познакомился с девушкой, которая его сразу заинтересовала. Позже он рассказывал, что эти отношения начались из-за череды случайностей.
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Вернувшись в Россию, актер признался супруге в измене. Вскоре пара развелась. Имя новой избранницы Зекавица долго не называл. В интервью он характеризовал ее как современного художника, лингвиста, балерину, остеопата и музыкального продюсера. Однако этот союз со временем распался.