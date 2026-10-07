07 октября 2026, 13:19

Петар Зекавица (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Петар Зекавица прошел путь от учебы в Москве и Нью-Йорке до десятков ролей в российских фильмах и сериалах. Сербский актер не скрывает привязанности к России, при этом публично высказывается за мир. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Переезд из Белграда и учеба за границей Карьера Петара Зекавицы в кино и сериалах Первая жена Екатерина и двое детей Роман в Минске и развод Новая жена Петара Зекавицы Дарья Юртаева Позиция актера по конфликту России и Украины

Переезд из Белграда и учеба за границей

Карьера Петара Зекавицы в кино и сериалах

Первая жена Екатерина и двое детей

Роман в Минске и развод

«Боятся его и после смерти»: почему Долина, Киркоров и другие звёзды не пришли на похороны Сергея Соседова и кто устроил скандал на церемонии

Новая жена Петара Зекавицы Дарья Юртаева

Позиция актера по конфликту России и Украины