Александр Дугин (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Александр Дугин — российский философ, политолог, социолог и переводчик 7 января отмечает свой день рождения. Ему исполняется 64 года. Его путь — это вихрь противоречий. От подпольных оккультных кружков Москвы 1980-х до кресла советника Госдумы, от радикальных манифестов евразийства до международных санкций. Скандальные высказывания, геополитические теории, шокирующие современный мир, и гибель дочери в 2022 году сделали Дугина фигурой, которую невозможно игнорировать. Подробности жизни общественного деятеля читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Дугина Личная жизнь философа Убийство Дарьи Дугиной Дугин сегодня: жизнь под санкциями, работа и наследие



Биография Александра Дугина

Александр Дугин (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)

«Украина как государство не имеет никакого геополитического смысла… Дальнейшее существование унитарной Украины недопустимо».

Личная жизнь философа

Убийство Дарьи Дугиной

Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью Дарьей Дугиной (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)





«Дарья Дугина работала в проектах отца… Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть», — отмечал политолог Сергей Марков**.

Константин Малофеев и Александр Дугин (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)





«Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!».

Дугин сегодня: жизнь под санкциями, работа и наследие

«Я вот этой "операцией Z" занимаюсь всю сознательную жизнь. Все мои мысли обращены к России, к нашему духу, к нашим корням — я стараюсь, чтобы через меня говорила сама эта земля. То есть "ничего личного", и все инвективы, все нападки на мои тезисы (если не брать непонимание) связаны с отрицанием того, что Россия — самостоятельная цивилизация, а русский народ — главный субъект мировой истории. И только 22 февраля 2022 года мы легли, наконец, на собственный курс — двинулись в обратном от 1991 года направлении».