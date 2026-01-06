Ученик мистиков и учитель геополитики: Как Александр Дугин строил идеологию новой России из обломков СССР и за это потерял дочь?
Александр Дугин — российский философ, политолог, социолог и переводчик 7 января отмечает свой день рождения. Ему исполняется 64 года. Его путь — это вихрь противоречий. От подпольных оккультных кружков Москвы 1980-х до кресла советника Госдумы, от радикальных манифестов евразийства до международных санкций. Скандальные высказывания, геополитические теории, шокирующие современный мир, и гибель дочери в 2022 году сделали Дугина фигурой, которую невозможно игнорировать. Подробности жизни общественного деятеля читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра ДугинаДугин родился в Москве в семье с серьезным бэкграундом. Его отец, Гелий Дугин, был генерал-лейтенантом Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба. Старт его пути был нетипичен для философа. Он поступил в Московский авиационный институт, но был отчислен со второго курса.
Уже в молодости его сознание формировалось в мистических и радикальных кругах. В 18 лет он вступил в оккультный кружок «Черный орден SS», которым руководил мистик Евгений Головин. В 1980-е он стал частью печально известного «Южинского кружка», собиравшегося в квартире писателя-метафизика Юрия Мамлеева. Сочинения Мамлеева, по признанию самого Дугина, стали для него «источником колоссального метафизического вдохновения». Позже, вместе с философом Гейдаром Джемалем, он вступил в национал-патриотический фронт «Память» Дмитрия Васильева, но был исключён за контакты с «оккультистско-сатанинскими» эмигрантскими кругами.
Идеологический поворот в его мировоззрении случился во время августовского путча 1991 года. По его собственным воспоминаниям, увидев толпу, идущую к Белому дому, он осознал, что впервые за существование Советского Союза он полюбил его.
В современной России из антисоветчика и мистика Дугин превратился в идеолога неоевразийства. Его главный труд — книга «Основы геополитики» (1997), которая использовалась как учебник в академии Генерального штаба. Суть его доктрины — непримиримый конфликт «цивилизации моря» (атлантизм, США, либерализм) и «цивилизации суши» (евразийство, Россия, традиционные ценности). Он — создатель «Четвертой политической теории», которая должна прийти на смену «исчерпавшим себя» либерализму, коммунизму и фашизму.
Дугин долгое время призывал к разделению Украины. В «Основах геополитики» он писал:
«Украина как государство не имеет никакого геополитического смысла… Дальнейшее существование унитарной Украины недопустимо».
Его политическая деятельность была направлена на создание евразийской сверхдержавы во главе с Россией. Он занимал пост советника спикера Госдумы Геннадия Селезнёва (1998-2003) и был заведующим кафедрой социологии международных отношений в МГУ (2009-2014).
Личная жизнь философаЕго первой женой была Евгения Дебрянская — писательница и известная ЛГБТ-активистка*, которая была старше его на девять лет. От этого брака в 1985 году родился сын Артур, ныне работающий художником и арт-куратором.
В начале 1990-х Дугин женился на философе Наталье Мелентьевой. В 1992 году у них родилась дочь Дарья Дугина (известная под псевдонимом Дарья Платонова). Она пошла по стопам отца. Окончила философский факультет МГУ, стала политическим обозревателем СМИ, публично поддерживала СВО и была главным редактором сайта United World International Евгения Пригожина. За свою деятельность она попала под санкции США, Великобритании и других стран. Именно Дарья стала центральной фигурой в самой страшной трагедии жизни Александра Дугина.
Убийство Дарьи ДугинойСкандалы преследовали Дугина с юности, но ничто не сравнится с событиями августа 2022 года. Вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулём была 29-летняя Дарья Дугина, возвращавшаяся с фестиваля «Традиция», где выступал её отец.
По данным следствия, под днище автомобиля было заложено взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила. Девушка погибла на месте. Самое страшное, что Александр Дугин был свидетелем гибели дочери. По словам очевидцев, он должен был ехать с Дарьей, но в последний момент пересел в другую машину и ехал следом. Это породило главную версию: целью покушения был сам философ.
«Дарья Дугина работала в проектах отца… Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть», — отмечал политолог Сергей Марков**.
ФСБ России заявила, что убийство совершили украинские спецслужбы, а исполнителем назвала гражданку Украины Наталью Вовк, которая, по данным ведомства, следила за Дугиными. Киев категорически отверг причастность. Через два дня после трагедии бизнесмен Константин Малофеев, по информации СМИ, финансово поддерживающий Дугина, опубликовал от его имени заявление:
«Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!».
Прощание с Дарьей прошло в телецентре «Останкино», на нём присутствовали сотни людей, а от президента Путина семье передали орден Мужества посмертно.
Дугин сегодня: жизнь под санкциями, работа и наследиеПосле гибели дочери Дугин продолжил свою деятельность, но его образ приобрел трагический и мученический ореол в глазах сторонников. Он продолжает жить в России, оставаясь лидером Международного евразийского движения. Его карьера в МГУ как заведующего кафедрой завершилась в 2014 году, но он остаётся профессором, руководит Высшей политической школой имени Ивана Ильина при РГГУ. Он также является почётным профессором ряда зарубежных вузов, включая Тегеранский университет и Фуданьский университет в Шанхае.
Кроме того, Александр Дугин — автор более 30 книг. Несмотря на санкции и личную трагедию, влияние его идей не ослабевает. В 2014 году американский журнал Foreign Policy включил его в топ-100 глобальных мыслителей в категории «агитаторы». Сегодня он видит в спецоперации на Украине логическое воплощение своих теорий, заявив в интервью изданию tsargrad.tv:
«Я вот этой "операцией Z" занимаюсь всю сознательную жизнь. Все мои мысли обращены к России, к нашему духу, к нашим корням — я стараюсь, чтобы через меня говорила сама эта земля. То есть "ничего личного", и все инвективы, все нападки на мои тезисы (если не брать непонимание) связаны с отрицанием того, что Россия — самостоятельная цивилизация, а русский народ — главный субъект мировой истории. И только 22 февраля 2022 года мы легли, наконец, на собственный курс — двинулись в обратном от 1991 года направлении».