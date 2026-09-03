Силы ПВО сбили десять БПЛА ВСУ на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили десять беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 00:27 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что Болгария временно отменила действие некоторых санкционных ограничений в отношении России, чтобы обеспечить поставки оригинальных комплектующих для единственной в стране атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй». Подробности читайте здесь.
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