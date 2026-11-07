В Орловской области сбили два БПЛА ВСУ и три ракеты — Клычков
В ночь на субботу над Орловской областью уничтожили три ракеты и два беспилотника противника. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, в ходе атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле, а также три частных домовладения в районах области. Возгорание устранили, никто не пострадал.
На местах работают экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений.
Ранее в Брянской области мотоциклист подорвался на взрывоопасном предмете. 44-летний мужчина получил осколочные ранения.
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