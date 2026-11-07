В Брянской области мотоциклист подорвался на взрывоопасном предмете — Ковальчук
В поселке Михайловка Климовского района Брянской области мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет. Об этом в Макс сообщил глава региона Егор Ковальчук.
В результате детонации 44-летний мужчина получил осколочные ранения. По словам губернатора, медики оказывают пострадавшему помощь.
Ранее публиковались последние новости СВО на 7 ноября. ВС РФ продолжают активную работу в зоне боевых действий. За прошедшие сутки расчёты ПВО перехватили сотни беспилотников.
Кроме того, саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ. БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры.
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