22 ноября 2026, 09:53

Фото: Минобороны РФ

Российские военные минувшей ночью атаковали объекты на территории Украины, обеспечивающие нужды ВСУ, и пресекли попытку украинских беспилотников нанести удар в Запорожской области. Одновременно на нескольких направлениях российские подразделения уничтожили укрепления и склады противника, а также улучшили свои позиции, нанеся украинской стороне потери в личном составе и технике. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Перехват украинских дронов над Запорожьем Ликвидация опорного пункта ВСУ на Ореховском направлении Уничтожение укрепрайона ВСУ в Запорожской области Удары по складам боеприпасов ВСУ под Ореховом Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Перехват украинских дронов над Запорожьем

Ликвидация опорного пункта ВСУ на Ореховском направлении

Уничтожение укрепрайона ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Удары по складам боеприпасов ВСУ под Ореховом

Успехи группировки войск «Север»