Удары по энергообъектам и портам Украины, перехват дронов над Запорожьем и потери ВСУ на Харьковщине: последние новости СВО на 22 ноября
Российские военные минувшей ночью атаковали объекты на территории Украины, обеспечивающие нужды ВСУ, и пресекли попытку украинских беспилотников нанести удар в Запорожской области. Одновременно на нескольких направлениях российские подразделения уничтожили укрепления и склады противника, а также улучшили свои позиции, нанеся украинской стороне потери в личном составе и технике. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 170 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 22 ноября ВС РФ, российские беспилотники нанесли удары по энергообъектам и морским судам, работающим на украинскую армию. Согласно данным Минобороны РФ, среди пораженных целей — подстанция «Правобережная» 330 кВ в Запорожье, снабжающая электроэнергией предприятия оборонного комплекса Украины. В порту Килия Одесской области повреждена инфраструктура, задействованная в поставках военного имущества и грузов для ВСУ. Кроме того, северо-восточнее Одессы на морском переходе уничтожен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения.
Перехват украинских дронов над ЗапорожьемРасчёты радиолокационных станций ВС РФ при мониторинге воздушной обстановки в Запорожской области выявили группу беспилотников ВСУ и передали их координаты подразделениям воздушного прикрытия группировки «Восток». Противник пытался нанести удары по передовым позициям и объектам обеспечения российской армии, задействовав самолётные дроны и тяжёлые гексакоптеры. Для отражения атаки привлекли операторов FPV-дронов, специализирующихся на перехвате вражеской беспилотной авиации. Российские военные обнаруженные воздушные цели уничтожили, не дав им выйти в районы предполагаемого применения.
Ликвидация опорного пункта ВСУ на Ореховском направленииПодразделения беспилотной авиации ВС РФ ежедневно наносят огневое поражение врагу на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожая технику и живую силу ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днем в ходе одного из вылетов операторы выявили перемещение украинской пехоты к переднему краю для ротации, а воздушная разведка установила оборудованные позиции в лесополосе, куда прибыли военнослужащие ВСУ. Точные удары «Молний-2» разрушили укрытия и уничтожили личный состав противника. После поражения опорного пункта штурмовые подразделения ВДВ заняли его и провели зачистку.
Уничтожение укрепрайона ВСУ в Запорожской областиРазведывательные дроны группировки «Восток» вскрыли сеть оборудованных опорных пунктов противника в Запорожской области. Украинские подразделения обустроили огневые позиции, блиндажи и укрытия, откуда вели огонь по переднему краю российских войск и размещали личный состав. По выявленным укреплениям отработали расчёты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».
Артиллеристы провели серию огневых ударов осколочно-фугасными боеприпасами. В результате поражения опорные пункты и находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожены. Удары ослабили оборонительный потенциал противника и создали условия для дальнейшего продвижения российских подразделений.
Удары по складам боеприпасов ВСУ под ОреховомНа Ореховском направлении в Запорожской области расчёт 152-мм орудия «Гиацинт-Б» воздушно-десантных войск высокоточным снарядом «Краснополь» с первого выстрела поразил вражеский склад боеприпасов, укрытый в лесополосе. Замаскированный объект выявило подразделение беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при ведении воздушной разведки. Получив подтверждённые координаты, военнослужащие незамедлительно передали их артиллеристам соединения.
Расчёт «Гиацинт-Б» подготовил управляемый снаряд и произвёл выстрел. Точность боеприпаса и качественная подготовка данных обеспечили поражение цели с первой попытки. Объективный контроль с беспилотника подтвердил детонацию боеприпасов и полное уничтожение склада вместе с содержимым.
Успехи группировки войск «Север»За прошедшие сутки подразделения группировки «Север» заняли более выгодное тактическое положение. На Харьковском направлении огневое поражение получили живая сила и техника трёх механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка противника в районах Муравского, Плоского, Колодезного и Лебедевки.
На Сумщине удары нанесены по формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Княжичей, Ястребиного, Кровного и города Сумы. Потери украинской стороны составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также радиоэлектронной разведки.