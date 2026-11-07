ВС РФ продолжают активную работу на фронтах СВО. За прошедшие сутки расчёты ПВО перехватили сотни беспилотников над десятком регионов, высокоточные средства российской армии поразили объекты ВПК и энергетики Украины, а на передовой операторы дронов сорвали перегруппировку противника, уничтожили склад БПЛА и сожгли транспорт с наземными роботами ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВО
Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 411 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тульской областями, а также над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины
В ночь на 7 ноября ВС РФ провели массированную атаку высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности. Согласно данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, энергетические объекты и транспортная инфраструктура в Киеве и Киевской области, работающие на нужды ВСУ. В украинской столице уничтожен Северный автодорожный мост, по которому шла переброска вооружения и техники для ВСУ, а также промышленное предприятие ООО «Меридиан» имени С.П. Королёва, выпускающее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».
В Киевской области под удар попали Трипольская ТЭС мощностью 1800 МВт, электроподстанция «Киевская» на 750 кВ и Броварской завод порошковой металлургии, производящий боеприпасы, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива. В Житомирской области выведена из строя электроподстанция 330 кВ, питающая предприятия украинского ВПК. Кроме того, в Чёрном море юго-восточнее Одессы уничтожено судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество и грузы двойного назначения.
Срыв перегруппировки противника под Добропольем
Утратив Доброполье в ДНР, украинские формирования стремились собрать резервы в лесополосах, чтобы затем пройти сквозь боевые порядки ВС РФ. Операторы ударных БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» обнаружили эти силы на подступах и ликвидировали их, не дав противнику ни единого шанса. Беспилотники, входящие в состав беспилотных систем соединения, ежедневно наносят ощутимый ущерб противнику, уничтожая как живую силу, так и технику. Профессиональные действия морпехов срывают любые попытки противника скрытно накопить силы на этом направлении.
Ликвидация склада БПЛА ВСУ под Маломихайловкой
Операторы беспилотников группировки «Восток» в ходе воздушной разведки обнаружили в районе Маломихайловки Днепропетровской области объект, который украинские формирования задействовали для хранения и сосредоточения дронов. Разведчики выяснили, что ВСУ наладили доставку сюда партий беспилотных летательных аппаратов. На складе противник копил запасы БПЛА перед распределением между расчётами. Согласно данным Минобороны РФ, данные о выявленной цели передали расчёту реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Артиллеристы нанесли удар высокоточным боеприпасом, находившиеся на объекте беспилотные летательные аппараты уничтожены.
Зачистка воздушных засад ВСУ на Ореховском направлении
Под Ореховом в Запорожской области десантники Новороссийского соединения ВДВ прикрывают выдвижение штурмовиков ВС РФ. Бойцы Ставропольского десантно-штурмового полка ведут непрерывную охоту за ударными дронами ВСУ. Противник делает ставку на «дроны-ждуны», аппараты прячутся в засадах у вероятных маршрутов российских колонн. Расчёт на внезапность не срабатывает, воздушное пространство находится под постоянным наблюдением, и операторы БПЛА вскрывают замаскированные угрозы заранее. Полученные разведданные сразу превращаются в огневые цели. Вражеские «птички» гибнут ещё на подлёте, а штурмовые группы российской армии выходят на рубежи скрытно и без потерь.
Удары по транспорту и наземным роботам ВСУ
Разведчики группировки «Восток» при наблюдении за путями снабжения передовых позиций ВСУ заметили движение автомобилей и наземных роботизированных комплексов противника на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Машины перевозили боевиков и обеспечивали ротацию на переднем крае, а роботы доставляли боеприпасы, продовольствие и другие материальные средства к опорным пунктам. Операторы ударных БПЛА ВС РФ отработали по выявленным целям серией ударов FPV-дронами, что сорвало ротацию противника и усложнило положение ВСУ на передовых позициях.