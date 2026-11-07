07 ноября 2026, 08:56

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают активную работу на фронтах СВО. За прошедшие сутки расчёты ПВО перехватили сотни беспилотников над десятком регионов, высокоточные средства российской армии поразили объекты ВПК и энергетики Украины, а на передовой операторы дронов сорвали перегруппировку противника, уничтожили склад БПЛА и сожгли транспорт с наземными роботами ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Срыв перегруппировки противника под Добропольем Ликвидация склада БПЛА ВСУ под Маломихайловкой Зачистка воздушных засад ВСУ на Ореховском направлении Удары по транспорту и наземным роботам ВСУ



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Срыв перегруппировки противника под Добропольем

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация склада БПЛА ВСУ под Маломихайловкой

Зачистка воздушных засад ВСУ на Ореховском направлении

Удары по транспорту и наземным роботам ВСУ