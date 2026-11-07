Саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ

07 ноября 2026, 05:57

Бусаргин сообщил о наличии пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область

Фото: iStock/maxim4e4ek

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о последствиях атаки вражеских беспилотников на регион. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «МАКС».