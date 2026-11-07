Саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о последствиях атаки вражеских беспилотников на регион. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «МАКС».
Губернатор рассказал, что БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры, предварительно есть пострадавшие, их точное число пока неизвестно. В настоящее время на всех местах работают сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности объявляли в четырех российских регионах — в Воронежской, Липецкой, Волгоградской и Тульской областях.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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