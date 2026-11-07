Ракетная опасность объявлена в четырех регионах России
Режим ракетной опасности ввели в четырех российских регионах. Соответствующие предупреждения появились в официальных каналах местных властей.
Первым об угрозе в 00:55 сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на своей странице в Telegram. Глава региона попросил жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
В 00:57 ракетную опасность объявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в 00:58 — губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Еще через минуту предупреждение прозвучало в Волгоградской области.
Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ на регион. По его словам, травмы получили четыре мирных жителя сел Климово и Могилевцы.
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