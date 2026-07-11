Минобороны раскрыло число сбитых за ночь беспилотников

11 июля 2026, 08:54

Минобороны: силы ПВО сбили 178 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО подавила 178 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 10 на 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.