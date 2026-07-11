Минобороны раскрыло число сбитых за ночь беспилотников
Система ПВО подавила 178 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 10 на 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации ведомства, массированная атака велась в период с 20:00 пятницы до 08:00 субботы. Всего ее отражали в девяти регионах страны. Речь идет о Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Московской областях, Краснодарском крае, а также республиках Крым и Адыгея. Кроме того, беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ВСУ ударили по судам в Таганрогском заливе. Жертвой агрессии киевского режима стал матрос технического судна. Других погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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