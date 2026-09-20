ВСУ пытались сорвать выборы с помощью массированной атаки БПЛА — Минобороны
Вооружённые силы Украины предприняли попытку массированной атаки с использованием беспилотников и крылатых ракет «Фламинго», чтобы сорвать волеизъявление граждан России на выборах в Госдуму 19-20 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, все запущенные ракеты «Фламинго» были уничтожены средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам Московского региона. Попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась — поставленных целей ВСУ не достигли.
Как отметили в Минобороны, благодаря грамотным действиям военных за сутки сбит 1 951 беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет. Одна из ракет упала в безлюдной местности. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру Вооружённые силы РФ усилят удары по военным объектам в Киеве, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в результате атаки БПЛА на дом в Люберцах повреждения получили пять этажей. Подробности — в нашем материале.
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