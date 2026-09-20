При атаке БПЛА ВСУ на Севастополь повредило два троллейбуса — Развожаев
В результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь повредило два троллейбуса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём канале в Макс.
По словам главы региона, на конечной остановке «Проспект Победы» в двух троллейбусах взрывной волной выбило стёкла. Пассажиров в транспорте в момент происшествия не было. Никто не пострадал.
Ранее Развожаев заявил, что воздушную атаку ВСУ на город отразили. Нейтрализовали восемь беспилотников.
Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил о беспрецедентной атаке БПЛА. Подробности — в нашем материале.
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