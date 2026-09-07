Удары по портовой инфраструктуре, поражение пехоты ВСУ под Барвиновкой и отражение налёта «Чаек»: последние новости СВО на 7 сентября
Российские войска продолжают комплексное воздействие на военную инфраструктуру противника как в прифронтовой полосе, так и в глубоком тылу. За минувшие сутки под ударами оказались портовые объекты в Черноморске и Измаиле, позиции пехоты в Запорожской области, а также воздушные цели над Курским и Добропольским направлениями. Параллельно с уничтожением техники и живой силы противника российская армия улучшает тактическое положение, расширяя зоны контроля и надёжно прикрывая российские рубежи от налётов неприятельских БПЛА. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 306 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Удмуртской Республикой, Чувашской Республикой, Пермским краем и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские силы продолжают планомерное поражение элементов портовой инфраструктуры и плавсредств, обеспечивающих потребности украинской группировки. Согласно информации Минобороны РФ, вечером 6 сентября в гавани «Черноморск» ударными БПЛА уничтожен сухогруз «Мавка», перевозивший партию вооружений.
Утром текущего дня удары нанесены по двум целям. В портовой зоне «Измаил» выведен из строя перегрузочный терминал, задействованный в приемке и складировании иностранных грузов оборонного назначения. В открытой акватории Черного моря потоплен быстроходный сторожевой катер, выполнявший эскортное сопровождение транспортов с боеприпасами и техникой к украинским берегам.
Разведывательно-огневая работа группировки «Восток»Беспилотная авиация ВС РФ вскрыла маршруты перемещения пехотных подразделений противника в районе запорожского села Барвиновка. Наблюдательные средства зафиксировали места сосредоточения личного состава в постройках поселка и прилегающих лесных массивах. Добытые координаты незамедлительно переданы самоходным орудиям «Гиацинт-С».
Артиллеристы произвели прицельные выстрелы по обнаруженным объектам. Прямые попадания поразили цели в населённом пункте и лесополосах. Задачи огневого поражения выполнены в полном объёме, что обеспечило поддержку наступающих подразделений российской армии.
Дроны-перехватчики «Лис» уничтожили БПЛА в Курском приграничьеСоединения ВС РФ систематически смещают линию соприкосновения вглубь сумского и харьковского приграничья, увеличивая буферную зону у российских рубежей. Ежедневные наступательные действия вытесняют неприятельские формирования от границы, снижая угрозы для местных жителей. Минувшей ночью на курском участке дежурные подразделения БПЛА «Лис» предотвратили воздушную атаку БПЛА противника.
Станции слежения засекли движение нескольких целей со стороны Сумщины. Большинство аппаратов классифицированы как тяжёлые беспилотники «Чайка», предназначенные для поражения тыловых объектов. Экипажи перехватчиков «Лис» немедленно стартовали навстречу угрозам. Слаженность расчётов и точное наведение позволили сбить все вражеские дроны на дальних подступах, не допустив их выхода к защищаемым районам.
Перехват воздушных целей на Добропольском участкеРасчёты ударных БПЛА соединения спецназначения группировки «Центр» ведут системную охоту за вражескими летательными аппаратами в зоне своей ответственности. Согласно данным Минобороны РФ, на дежурстве операторы зафиксировали попытку нарушения воздушных границ несколькими неприятельскими дронами. Получив отметки целей, экипажи подняли дроны-перехватчики и выполнили наведение на обнаруженные объекты.
Прямыми столкновениями в воздухе сбиты два беспилотника самолётного типа — «Хорнет» и «Блискавка», а также дрон-камикадзе «RAM-2X». Средства поражения противника уничтожены до подлёта к охраняемым районам. Ни один аппарат не сумел провести разведку и атаковать российские тыловые коммуникации. Такая ежедневная фильтрация неба гарантирует сохранность путей подвоза и мест постоянной дислокации частей, что напрямую облегчает манёвры штурмовых отрядов при выполнении задач.
Успехи группировки войск «Запад»За прошедшие сутки соединения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение на отдельных участках фронта. Огневое воздействие обрушилось на формирования трёх механизированных соединений, одной штурмовой бригады, частей морпехов и территориальной обороны противника. Удары накрыли опорные пункты в харьковских Березовке, Староверовке, Червоном Осколе, а также в донецких Райгородке и Маяках.
Итогом боестолкновений стала ликвидация около 190 украинских бойцов. В числе уничтоженных материальных средств — броневик «Казак», американский HMMWV, 16 грузопассажирских машин, две артиллерийские системы и станция РЭБ.