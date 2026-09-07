07 сентября 2026, 10:00

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают комплексное воздействие на военную инфраструктуру противника как в прифронтовой полосе, так и в глубоком тылу. За минувшие сутки под ударами оказались портовые объекты в Черноморске и Измаиле, позиции пехоты в Запорожской области, а также воздушные цели над Курским и Добропольским направлениями. Параллельно с уничтожением техники и живой силы противника российская армия улучшает тактическое положение, расширяя зоны контроля и надёжно прикрывая российские рубежи от налётов неприятельских БПЛА. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Разведывательно-огневая работа группировки «Восток» Дроны-перехватчики «Лис» уничтожили БПЛА в Курском приграничье Перехват воздушных целей на Добропольском участке Успехи группировки войск «Запад»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Разведывательно-огневая работа группировки «Восток»

Фото: Минобороны РФ

Дроны-перехватчики «Лис» уничтожили БПЛА в Курском приграничье

Перехват воздушных целей на Добропольском участке

Успехи группировки войск «Запад»