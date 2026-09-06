Вылетевший из Москвы борт с Уиткоффом и Кушнером приземлился в Польше
Самолёт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером на борту приземлился в аэропорту Жешува (Польша). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полётные данные.
Как показывает сервис Flightradar, борт Boeing C‑32A коснулся взлётно‑посадочной полосы примерно в 02:30 мск. При этом вылет из московского аэропорта «Внуково» состоялся двумя часами ранее.
В субботу американские представители побывали в Москве и провели встречу с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры между сторонами продолжались чуть более трёх часов. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.
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