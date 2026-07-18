Федеральные врачи направились в Тамбов для оказания помощи
В Тамбов для оказания помощи пострадавшим при ночной атаке беспилотников направили бригады московских и федеральных специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
По его словам, в регион выехали бригады Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы. Соответствующее поручение дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. После удара на складе начался пожар, который позже полностью ликвидировали. По последним данным, пострадали 25 человек, часть из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 379 вражеских беспилотников самолетного типа над Россией. Массированная атака отражалась в 20 регионах страны.
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