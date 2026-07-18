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Федеральные врачи направились в Тамбов для оказания помощи

ТАСС: федеральных врачей направили в Тамбов для помощи пострадавшим
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Тамбов для оказания помощи пострадавшим при ночной атаке беспилотников направили бригады московских и федеральных специалистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.



По его словам, в регион выехали бригады Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы. Соответствующее поручение дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. После удара на складе начался пожар, который позже полностью ликвидировали. По последним данным, пострадали 25 человек, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 379 вражеских беспилотников самолетного типа над Россией. Массированная атака отражалась в 20 регионах страны.

Лидия Пономарева

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