В аэропорту Саратова ограничили работу для обеспечения безопасности полетов
В аэропорту Саратова ограничили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
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