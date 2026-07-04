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Освобождение Константиновки, удары по складам, разгром логистики ВСУ и продвижение на Сумщине: последние новости СВО на 4 июля

Фото: Минобороны РФ

На линии фронта подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия. Уничтожены вражеские склады, артиллерия, командные пункты, системы РЭБ и логистические средства противника. Нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в пригородной зоне Константиновки, на Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях. На Сумщине российские военные расширяют зону контроля, последовательно продвигаясь вглубь обороны противника. Подробности — в материале «Радио 1».



Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 389 БПЛА самолётного типа. Беспилотники фиксировались в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, акваториями Азовского и Чёрного морей.

Освобождение Константиновки и продвижение к Краматорску и Славянску

Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск, где начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки в ДНР. Президент назвал взятие города стратегическим этапом, открывающим путь к освобождению Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ и всей территории республики.

В ходе совещания Путин поручил военным обеспечить эвакуацию мирных жителей, остающихся в зоне Константиновки. Глава государства отметил, что бравурные заявления киевского режима о несуществующих успехах ВСУ дезорганизуют противника и его спонсоров, что играет на руку России. Президент подчеркнул необходимость продолжения массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и оценить уровень вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия.

Успехи ВС РФ на фронтах СВО

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов проинформировал президента о том, что на восточном берегу реки Оскол, южнее населённого пункта Боровая, под контроль российской стороны перешли населённые пункты Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка. Уличные столкновения идут в Подлимане. Завершается зачистка Красного Лимана – важного железнодорожного узла, имеющего оперативное значение для развития наступления.

Группировка «Центр» ведёт упорные бои севернее Красноармейска, линия фронта отодвинута от окраин на 8,5 км. В июне освобождены Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс, передовые части вошли в Доброполье и Анновку. Бои продолжаются в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском. Российские военные создают полосу безопасности в Днепропетровской области и ведут работу по освобождению Новопавловки.

Огневое поражение ВСУ в пригородной зоне

Расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса ведут планомерную работу по ликвидации пехоты неприятеля. Огневые средства поддерживают продвижение штурмовых групп и блокируют попытки украинских подразделений удержать позиции на окраинах Константиновки. Минувшим днем российские военные зафиксировали передвижение колонны боевиков, покидающей город. Отступающие силы остановились для временного размещения в строении частного сектора населенного пункта Алексеево-Дружковка. Артиллерийские подразделения получили координаты цели. Выпущенные снаряды точно поразили указанный район. Прямое попадание в здание привело к обрушению конструкций. В результате атаки все солдаты противника, находившиеся внутри, были уничтожены вместе с укрытием.

Подавление инфраструктуры противника на Каховском направлении

Операторы дронов 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ведут непрерывную охоту за элементами вражеской инфраструктуры на каховском участке Херсонщины. Расчёты осуществляют постоянный обзор правобережной полосы Днепра и обмелевшего ложа водохранилища. Приоритетные цели – стартовые площадки БПЛА, командные центры управления дронами и места размещения живой силы ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днем разведка ВС РФ зафиксировала несколько объектов.

Огневым ударом были ликвидированы командные узлы, арсеналы и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. FPV-аппараты ударного типа уничтожили вражеские хранилища боеприпасов и комплексы РЭБ, чем перерезали линии снабжения и связи в звене управления. Наблюдательные посты на обрывистом берегу ликвидированы, что лишило противника возможности корректировать прицельный огонь.

Удары по маршрутам снабжения ВСУ на константиновском участке

Фото: Минобороны РФ
Минувшим днем в ходе мониторинга воздушного пространства операторы дронов зафиксировали вблизи поселений Алексеево-Дружковка, Дружковское и Клиновое движение наземных роботизированных комплексов ВСУ. Техника следовала с грузами к передовым позициям противника. Идентификация целей завершилась подтверждением их принадлежности к логистической структуре. По выявленным НРТК нанесли удары FPV-аппаратами, состоящими на вооружении подразделений 17-й артиллерийской бригады и 136-й мотострелковой бригады. Результатом атак стало физическое уничтожение всех выявленных роботизированных платформ. Вместе с техникой ликвидирован перевозимый запас боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Ликвидация вражеской артиллерии на запорожском участке

В рамках контрбатарейного противодействия разведподразделения БПЛА группировки «Восток» вскрыли позиции украинской ствольной артиллерии в Запорожской области. Часть орудий размещалась на заранее оборудованных точках, ещё одну гаубицу неприятель пытался выдвинуть к новому огневому рубежу. Данные с координатами переданы ударным расчётам ВС РФ.

FPV-дроны и барражирующие снаряды «Ланцет» поразили все обнаруженные артсредства и транспорт, обеспечивающий их ротацию. В результате огневого воздействия уничтожены САУ AS-90 и «Богдана», буксируемая гаубица М-114, а также бронеавтомобиль HMMWV «Хамви». Поражение этих объектов лишает ВСУ возможности вести контрбатарейную дуэль и наносить удары по рубежам обороны группировки «Восток». Активность вражеской артиллерии снижена, работа по выявлению новых целей продолжается.

Продвижение ВС РФ на Сумском направлении

Подразделения группировки «Север» ведут наступление сразу на нескольких тактических направлениях, последовательно расширяя зону контроля в приграничных районах. Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днем разведывательные БПЛА зафиксировали передвижение вражеских подразделений в лесополосах и на трассах Сумщины. Полученные координаты переданы расчётам FPV-аппаратов 34-й мотострелковой бригады. Ударные дроны поразили выявленные объекты, ликвидированы свыше 20 военнослужащих ВСУ и несколько единиц бронетехники. Параллельно ведется работа по разрушению фортификационных сооружений, выводу из строя колёсной и гусеничной техники, а также сокращению живой силы противника.

Уничтожение тылового склада ВСУ под Харьковом

Расчёты 7-го гвардейского мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» поразили вражеский складской объект полевого типа в Харьковской области. Для поражения цели применили 122-мм самоходную установку «Гвоздика». Разведывательные дроны засекли пункт хранения боеприпасов и продовольствия противника при отслеживании маршрутов снабжения вблизи передовой. Артиллерийский расчёт выполнил прицельный выстрел по выявленному объекту. Результат попадания – полная ликвидация хранилища с содержимым. Одновременно с ликвидацией складской инфраструктуры огневые средства работают по вражеским опорникам и батарейным позициям на линии столкновения. Систематическое огневое воздействие сопровождает действия штурмовиков полка, обеспечивая их продвижение вперёд.

Елена Генералова

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