04 июля 2026, 10:47

Фото: Минобороны РФ

На линии фронта подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия. Уничтожены вражеские склады, артиллерия, командные пункты, системы РЭБ и логистические средства противника. Нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в пригородной зоне Константиновки, на Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях. На Сумщине российские военные расширяют зону контроля, последовательно продвигаясь вглубь обороны противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Освобождение Константиновки и продвижение к Краматорску и Славянску Успехи ВС РФ на фронтах СВО Огневое поражение ВСУ в пригородной зоне Подавление инфраструктуры противника на Каховском направлении Удары по маршрутам снабжения ВСУ на константиновском участке Ликвидация вражеской артиллерии на запорожском участке Продвижение ВС РФ на Сумском направлении Уничтожение тылового склада ВСУ под Харьковом

Ночная работа ПВО

Освобождение Константиновки и продвижение к Краматорску и Славянску

Успехи ВС РФ на фронтах СВО

Огневое поражение ВСУ в пригородной зоне

Подавление инфраструктуры противника на Каховском направлении

Удары по маршрутам снабжения ВСУ на константиновском участке

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация вражеской артиллерии на запорожском участке

Продвижение ВС РФ на Сумском направлении

Уничтожение тылового склада ВСУ под Харьковом