Освобождение Константиновки, удары по складам, разгром логистики ВСУ и продвижение на Сумщине: последние новости СВО на 4 июля
На линии фронта подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия. Уничтожены вражеские склады, артиллерия, командные пункты, системы РЭБ и логистические средства противника. Нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в пригородной зоне Константиновки, на Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях. На Сумщине российские военные расширяют зону контроля, последовательно продвигаясь вглубь обороны противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 389 БПЛА самолётного типа. Беспилотники фиксировались в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, акваториями Азовского и Чёрного морей.
Освобождение Константиновки и продвижение к Краматорску и СлавянскуВладимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск, где начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки в ДНР. Президент назвал взятие города стратегическим этапом, открывающим путь к освобождению Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ и всей территории республики.
В ходе совещания Путин поручил военным обеспечить эвакуацию мирных жителей, остающихся в зоне Константиновки. Глава государства отметил, что бравурные заявления киевского режима о несуществующих успехах ВСУ дезорганизуют противника и его спонсоров, что играет на руку России. Президент подчеркнул необходимость продолжения массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и оценить уровень вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия.
Успехи ВС РФ на фронтах СВОНачальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов проинформировал президента о том, что на восточном берегу реки Оскол, южнее населённого пункта Боровая, под контроль российской стороны перешли населённые пункты Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка. Уличные столкновения идут в Подлимане. Завершается зачистка Красного Лимана – важного железнодорожного узла, имеющего оперативное значение для развития наступления.
Группировка «Центр» ведёт упорные бои севернее Красноармейска, линия фронта отодвинута от окраин на 8,5 км. В июне освобождены Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс, передовые части вошли в Доброполье и Анновку. Бои продолжаются в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском. Российские военные создают полосу безопасности в Днепропетровской области и ведут работу по освобождению Новопавловки.
Огневое поражение ВСУ в пригородной зонеРасчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса ведут планомерную работу по ликвидации пехоты неприятеля. Огневые средства поддерживают продвижение штурмовых групп и блокируют попытки украинских подразделений удержать позиции на окраинах Константиновки. Минувшим днем российские военные зафиксировали передвижение колонны боевиков, покидающей город. Отступающие силы остановились для временного размещения в строении частного сектора населенного пункта Алексеево-Дружковка. Артиллерийские подразделения получили координаты цели. Выпущенные снаряды точно поразили указанный район. Прямое попадание в здание привело к обрушению конструкций. В результате атаки все солдаты противника, находившиеся внутри, были уничтожены вместе с укрытием.
Подавление инфраструктуры противника на Каховском направленииОператоры дронов 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ведут непрерывную охоту за элементами вражеской инфраструктуры на каховском участке Херсонщины. Расчёты осуществляют постоянный обзор правобережной полосы Днепра и обмелевшего ложа водохранилища. Приоритетные цели – стартовые площадки БПЛА, командные центры управления дронами и места размещения живой силы ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днем разведка ВС РФ зафиксировала несколько объектов.
Огневым ударом были ликвидированы командные узлы, арсеналы и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. FPV-аппараты ударного типа уничтожили вражеские хранилища боеприпасов и комплексы РЭБ, чем перерезали линии снабжения и связи в звене управления. Наблюдательные посты на обрывистом берегу ликвидированы, что лишило противника возможности корректировать прицельный огонь.
Удары по маршрутам снабжения ВСУ на константиновском участкеМинувшим днем в ходе мониторинга воздушного пространства операторы дронов зафиксировали вблизи поселений Алексеево-Дружковка, Дружковское и Клиновое движение наземных роботизированных комплексов ВСУ. Техника следовала с грузами к передовым позициям противника. Идентификация целей завершилась подтверждением их принадлежности к логистической структуре. По выявленным НРТК нанесли удары FPV-аппаратами, состоящими на вооружении подразделений 17-й артиллерийской бригады и 136-й мотострелковой бригады. Результатом атак стало физическое уничтожение всех выявленных роботизированных платформ. Вместе с техникой ликвидирован перевозимый запас боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Ликвидация вражеской артиллерии на запорожском участкеВ рамках контрбатарейного противодействия разведподразделения БПЛА группировки «Восток» вскрыли позиции украинской ствольной артиллерии в Запорожской области. Часть орудий размещалась на заранее оборудованных точках, ещё одну гаубицу неприятель пытался выдвинуть к новому огневому рубежу. Данные с координатами переданы ударным расчётам ВС РФ.
FPV-дроны и барражирующие снаряды «Ланцет» поразили все обнаруженные артсредства и транспорт, обеспечивающий их ротацию. В результате огневого воздействия уничтожены САУ AS-90 и «Богдана», буксируемая гаубица М-114, а также бронеавтомобиль HMMWV «Хамви». Поражение этих объектов лишает ВСУ возможности вести контрбатарейную дуэль и наносить удары по рубежам обороны группировки «Восток». Активность вражеской артиллерии снижена, работа по выявлению новых целей продолжается.