Взрывы в Одессе, штурм Фёдоровки, теракт в Воронежской области: последние новости СВО на 6 июня
Вооружённые силы России продолжают наносить удары по украинским объектам на ряде направлений. Успехи отмечаются в районах Покровского, Угледарского и Краснолиманского фронтов. Российская ПВО за сутки сбила 59 беспилотников, а Воздушно-космические силы нанесли удары по военным объектам в восьми регионах Украины. ВСУ, в свою очередь, обстреляли Запорожскую АЭС, энергетическую инфраструктуру и железные дороги. Поддержка Киева со стороны стран Запада усиливается. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 6 июня расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары по складам и ответные обстрелы ВСУВ ночь на 6 июня российские войска нанесли удары по складам боеприпасов и беспилотников ВСУ в Херсоне. Также было зафиксировано поражение административного здания, которое получило серьёзные повреждения. В ответ украинская сторона атаковала гражданскую инфраструктуру — без света остались почти 200 населённых пунктов. Обстрел Алёшек кассетными боеприпасами усугубил гуманитарную обстановку.
Запорожский участок: атаки на АЭС и подстанцииНа Запорожском направлении продолжаются позиционные столкновения в районе Каменского, Степового, Малой Токмачки и Новоданиловки. Ночью ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, что вызывает обеспокоенность за безопасность ядерного объекта. Также зафиксированы удары дронами по подстанции в Мелитополе, приведшие к перебоям с энергоснабжением.
Угледарское направление: штурмовые действия и зачисткаРоссийские силы активно продвигаются в районах Зелёного Поля и Шевченко. Начат штурм Фёдоровки, завершена зачистка лесополос у Комара. В Алексеевке украинские подразделения удерживаются в северной части населённого пункта, что даёт возможность российским войскам укреплять позиции.
Часовярское и Северское направления: бои и стабильностьВ южных кварталах Часова Яра и у населённого пункта Ступочки продолжаются ожесточённые бои. На Северском участке ситуация стабильна — здесь сохраняется позиционный характер боевых действий.
ВС РФ ударили по авиазаводу «Мотор» в Луцке и поразили ЗРК Patriot в Киеве
Краснолиманский фронт: борьба за Карповку и дамбуВ районе Карповки российские войска расширили зону контроля на восточном фланге. Продолжаются бои за Новомихайловку и опорные пункты у Нового Мира. В районе дамбы у Мирного сохраняется контроль со стороны ВСУ. Торское остаётся зоной активных контратак со стороны Украины.
Купянское и Харьковское направления: разведка и удары по тыламНа этих участках фронта сохраняется позиционный режим. Российские БПЛА ведут активную разведку в тылу противника, данные используются для ударов артиллерией и авиацией.
Граница с Сумской областью: обострение и сообщения о боевых действияхНа рубеже Курской и Сумской областей обстановка остаётся напряжённой. В районе Тёткино украинские силы продолжают массированные атаки. Появились неподтверждённые сведения о возможном окружении российских десантников. На направлении Юнаковка — Малая Корчаковка ВС РФ продвинулись вперёд, освободив населённый пункт.
Покровский фронт: успехи и контратакиВС РФ продвинулись в районе Орехово на стыке с Днепропетровской областью, заняв новые рубежи. Отмечается продвижение в районе Удачного. Украинская армия перебрасывает резервы и проводит контратаки у Николаевки. Севернее Новоэкономического российские силы движутся в сторону Коптево, укрепляя контроль над территорией.
Торецкое направление: продвижение к центру селаВС РФ активизировались на западном фланге Торецкого направления, тесня ВСУ в районе Яблоновки. Отмечено продвижение от села Заря. К северу от Торецка идут тактические бои за Курдюмовку и Дачное.
Авиаудары и ПВО: сводка за суткиЗа последние сутки российская система ПВО перехватила 59 беспилотников ВСУ, большая часть которых была сбита над Ростовской областью — в том числе в районе аэродрома Миллерово. В Воронежской области на железной дороге произошёл подрыв, жертв нет. Воздушно-космические силы России нанесли удары по целям в восьми областях Украины. Подтверждены взрывы в Одессе, Харькове, Чугуеве и Сумской области.
Вечером поступила информация о сбитом истребителе F-16. Также стало известно о взломе российскими хакерами серверов компании Maxar — поставщика спутниковых снимков для украинской стороны.