06 июня 2025, 10:26

Фото: istockphoto / Evgeny555

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по украинским объектам на ряде направлений. Успехи отмечаются в районах Покровского, Угледарского и Краснолиманского фронтов. Российская ПВО за сутки сбила 59 беспилотников, а Воздушно-космические силы нанесли удары по военным объектам в восьми регионах Украины. ВСУ, в свою очередь, обстреляли Запорожскую АЭС, энергетическую инфраструктуру и железные дороги. Поддержка Киева со стороны стран Запада усиливается. Подробнее о ситуации в зоне ​СВО на 6 июня расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление: удары по складам и ответные обстрелы ВСУ Запорожский участок: атаки на АЭС и подстанции Угледарское направление: штурмовые действия и зачистка Часовярское и Северское направления: бои и стабильность Краснолиманский фронт: борьба за Карповку и дамбу Купянское и Харьковское направления: разведка и удары по тылам Граница с Сумской областью: обострение и сообщения о боевых действиях Покровский фронт: успехи и контратаки Торецкое направление: продвижение к центру села Авиаудары и ПВО: сводка за сутки

Херсонское направление: удары по складам и ответные обстрелы ВСУ

Запорожский участок: атаки на АЭС и подстанции

Угледарское направление: штурмовые действия и зачистка

Часовярское и Северское направления: бои и стабильность

ВС РФ ударили по авиазаводу «Мотор» в Луцке и поразили ЗРК Patriot в Киеве

Краснолиманский фронт: борьба за Карповку и дамбу

Купянское и Харьковское направления: разведка и удары по тылам

Граница с Сумской областью: обострение и сообщения о боевых действиях

Покровский фронт: успехи и контратаки

Торецкое направление: продвижение к центру села

Авиаудары и ПВО: сводка за сутки