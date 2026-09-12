SHOT: Силы РФ выпустили по Украине более 20 ракет, прогремели мощные взрывы

12 сентября 2026, 07:05

Фото: iStock/vadimrysev

Силы РФ выпустили более 20 ракет по целям на Украине в ходе новой массированной атаки. Мощные взрывы раздались в Одессе и области, а также в Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.