SHOT: Силы РФ выпустили по Украине более 20 ракет, прогремели мощные взрывы
Силы РФ выпустили более 20 ракет по целям на Украине в ходе новой массированной атаки. Мощные взрывы раздались в Одессе и области, а также в Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, применялись крылатые ракеты «Калибр», баллистические «Искандеры-М» и «Бандероли», а также сверхзвуковые «Ониксы». Отмечается, что несколько прилётов зафиксировали у стратегически важного моста в посёлке Затока Одесской области. Этот объект служит самым коротким путём из южной Украины в Европу и используется ВСУ для получения военной техники.
Ещё одной целью стала портовая инфраструктура. Более того, по предварительным сведениям, удалось успешно поразить военные объекты и металлургические предприятия в Кривом Роге и Запорожье.
Ранее «Радио 1» передавало, что на портале «Госуслуги» появился новый электронный сервис для подтверждения статуса участника СВО. Подробности читайте здесь.
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