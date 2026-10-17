Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 69
В ночь с 16 на 17 октября силы противовоздушной обороны РФ сбили уже 69 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Средства ПВО всю ночь ведут активную работу по ликвидации БПЛА ВСУ, которые направляются в сторону Москвы. Собянин уточнил, что недавно удалось уничтожить еще 25 дронов. Таким образом, общее количество беспилотников, сбитых после полуночи, достигло 69.
Специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп отказался от части «адских санкций» из закона имени американского сенатора Линдси Грэма*. Речь идет об ограничениях, вводимых документом, который Трамп подписал в сентябре. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: