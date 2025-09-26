Российские силы ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ ночью 26 сентября
В ночь на 26 сентября системы ПВО России перехватили 55 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, 20 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, по 14 — над Ростовской областью и Республикой Крым, три — над Краснодарским краем, по одному — над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
Ранее сообщалось, что девять мирных жителей пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: