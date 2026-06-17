Уехал из России, осквернил флаг Израиля и получил многомиллионные штрафы: как сложилась судьба Максима Галкина* после иммиграции?
18 июня свой юбилей отмечает Максим Галкин* — телеведущий, юморист, пародист и актер. Он прошел путь от начинающего артиста студенческого театра до одного из самых узнаваемых представителей российского шоу-бизнеса. Первые успехи пришли к нему еще в 1990-х благодаря пародийному жанру, а в начале 2000-х Галкин* закрепился в статусе телевизионной звезды федерального масштаба. Однако в последние годы его имя регулярно оказывается в центре скандалов. В 2022 году Министерство юстиции РФ включило артиста в реестр иностранных агентов. Также он столкнулся с отменой концертов, ограничениями на выступления и рядом громких скандалов за пределами России. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Максима Галкина*: детство и семьяМаксим Галкин* родился в Наро-Фоминском районе Московской области. Его мать Наталья Григорьевна работала старшим научным сотрудником Института теории прогноза землетрясений Российской академии наук. Отец, Александр Александрович Галкин, сделал успешную военную карьеру и получил звание генерал-майора.
Служба главы семьи предполагала постоянные переезды, поэтому детство будущего артиста прошло в разных уголках Советского Союза и за его пределами. Семья жила в ГДР, Одессе и Улан-Удэ. Среднее образование Максим* завершал уже в Москве.
С ранних лет мальчик проявлял творческие способности. Он посещал студию изобразительного искусства, участвовал в школьных постановках и примерял на сцене самые разные образы — от царя Соломона до Остапа Бендера. Особенно запомнился окружающим случай, когда шестиклассник организовал для друзей собственный кукольный театр и самостоятельно озвучил всех персонажей представления.
Большое впечатление на подростка произвел Геннадий Хазанов. Максима* восхищала способность артиста точно воспроизводить голос, мимику и манеру речи Михаила Горбачева.
Образование и начало творческого путиЕще одним серьезным увлечением Галкина* стали иностранные языки. После школы он поступил на лингвистический факультет Российского государственного гуманитарного университета, где изучал французский, испанский, немецкий и чешский языки.
Параллельно молодой человек развивал актерскую карьеру. На сцене Студенческого театра МГУ он сыграл в спектаклях «Фонтаны любви к ближнему» и «Кабаре 03». Позже Галкин* начал выступать в программах Театра эстрады с пародийными номерами. Именно эти выступления открыли ему дорогу на большую сцену и позволили гастролировать вместе с Михаилом Задорновым.
Взлет карьеры и телевизионная популярностьВ начале 2000-х годов карьера Максима Галкина* начала стремительно развиваться. Артист получил грант премии «Триумф», стал обладателем награды «Золотой Остап» и занял место ведущего популярной интеллектуальной программы «Кто хочет стать миллионером?».
После первого сольного выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске» юморист начал регулярно давать концерты не только в России, но и за рубежом. При этом Галкин* работал без продюсера, однако практически постоянно появлялся в наиболее рейтинговых телевизионных проектах того времени. Зрители регулярно видели его в программах «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Рождественские встречи».
Максим Галкин* как телеведущий, певец и пародистСо временем артист смог завоевать популярность сразу в нескольких направлениях. Он успешно проявил себя как юморист, телеведущий и исполнитель. Особый интерес у публики вызвал его творческий союз с Аллой Пугачевой. Песни «Будь или не будь» и «Это любовь» быстро получили широкую известность и вошли в число наиболее узнаваемых композиций звездного дуэта.
Галкин* также принимал участие в популярных телевизионных проектах «Танцы со звездами», «Лучше всех» и «Сегодня вечером». Высокую оценку зрителей получили и его выступления в шоу «Точь-в-точь», где он максимально точно передавал внешность, голос и манеру поведения известных личностей.
Несмотря на востребованность, у юмориста всегда находились критики. Некоторые считали его творчество недостаточно современным и связывали его успех прежде всего с эстетикой начала 2000-х. Тем не менее уровень доходов артиста говорил сам за себя. Галкин* вошел в число самых дорогих ведущих частных мероприятий, а стоимость его участия в корпоративных событиях начиналась от 3,5 миллиона рублей.
Отношения с родителями и семейная трагедияМаксим Галкин* всегда подчеркивал особую близость с родителями. Они поддерживали его творческие устремления и стали для него примером крепкой семьи, взаимного уважения и жизненной стойкости. Артист бережно хранил газетные публикации о своей матери.
«Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась», — позже рассказывал Галкин*.В 1996 году артист вместе с родителями посетил болгарский город Сливен, где прошло детство его матери. Во время прогулки Наталья Григорьевна смогла найти дом, в котором когда-то жила, а также встретилась с сыном того самого фабриканта, делившего кров с ее семьей.
Эта поездка стала одним из самых дорогих воспоминаний в ее жизни. Позднее женщина часто возвращалась мыслями к тем местам, особенно после того, как врачи диагностировали тяжелое заболевание. Трагические события не заставили себя ждать. В 2002 году умер отец артиста. Спустя два года он потерял и мать. Даже лечение в одной из клиник Израиля не помогло спасти ей жизнь.
«Самый тяжелый момент — видеть их на грани жизни. Помню, как подошел к отцу, а он был в специальной маске, снимать которую нельзя. Жить ему оставалось полчаса от силы. И тут зазвучала песня, очень трогательная, о жизни. Папа сказал, что это очень хорошая композиция. И я стал замечать, что в важные моменты я почему-то постоянно слышу эту песню: по радио, по телевизору. Считаю, это такой привет от отца. Смерть мамы я не застал: улетел по делам, а через пару дней она скончалась. Эта новость настигла меня на расстоянии», — вспоминал он.Особенно тяжело артист переживал тот факт, что родители не успели увидеть его свадьбу и познакомиться с внуками.
История любви Максима Галкина* и Аллы ПугачевойС будущей супругой родители Максима* познакомились задолго до начала их романа. В 1979 году в ГДР Александр Александрович и Наталья Григорьевна встретились с Аллой Пугачевой. Тогда их сыну исполнилось всего три года.
Романтическая история Пугачевой и Галкина* началась на фестивале в Витебске, где их познакомил Филипп Киркоров. На тот момент брак Примадонны и поп-короля уже переживал серьезный кризис.
«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом, они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому», — отмечал позже Галкин*.Сначала артист воспринимал Аллу Борисовну исключительно как легенду отечественной сцены. Однако со временем профессиональное общение переросло в романтические отношения.
После развода Пугачевой и Киркорова в 2005 году общественность долго обсуждала отношения певицы и юмориста. Официально супругами они стали только в 2011 году. Свадьба вызвала огромный общественный резонанс. Многие сомневались в искренности чувств пары и объясняли союз стремлением молодого артиста получить дополнительную популярность. Однако Галкин* категорически отвергал подобные версии.
«Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия и тому подобного, что представить себе "быть при Пугачевой!" мне даже в голову не приходило!», — заявлял он.
Дети Максима Галкина* и Аллы Пугачевой
С годами супруги окончательно убедили публику в серьезности своих отношений. Они поселились в знаменитом замке в подмосковной деревне Грязь и старались вести семейную жизнь вдали от лишнего внимания. В 2013 году в семье произошло важное событие — появились на свет двойняшки Лиза и Гарри.
«Наша суррогатная мать не знала, для кого она рожает детей. Мы же о ней знали все. Заплатили сумму выше рынка, но я всегда так делаю. Она очень ответственно подошла к этому процессу, никаких претензий не было», — делился юморист.С первых дней жизни дети знаменитостей привлекали повышенное внимание прессы. Чтобы снизить интерес папарацци, родители начали самостоятельно публиковать семейные фотографии в социальных сетях.
Рождение близнецов еще сильнее укрепило отношения супругов. Они старались выстраивать рабочие графики таким образом, чтобы проводить с детьми как можно больше времени. После завершения сценической деятельности Пугачева сосредоточилась на семье.
«Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Алла часто говорит: "Я хочу успеть их чему-то научить". Алла — невероятная мать, самая лучшая из всех», — рассказывал Галкин*.По словам певицы, именно в браке с Максимом* она впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой. 15 ноября 2025 года супруги отметили 24 года совместных отношений.
За эти годы дети звездной пары стали настоящими любимцами аудитории. Пользователи социальных сетей с интересом наблюдали за тем, как Лиза и Гарри изучают иностранные языки, выступают на семейных праздниках, поют, танцуют и поздравляют родителей с памятными датами.
Отъезд из России и статус иноагентаПосле начала специальной военной операции Максим Галкин* публично высказал несогласие с внешнеполитическим курсом России. Уже в начале марта жители Архангельска начали требовать возврата денег за билеты на его концерт. Выступление отменили.
В дальнейшем артист потерял рекламные контракты и потерял место ведущего в программе «Сегодня вечером». Спустя некоторое время Галкин* вместе с семьей переехал в Израиль. Там он продолжил концертную деятельность и начал новый этап карьеры.
Семья поселилась в элитном особняке стоимостью около шести миллионов долларов в Кесарии. Позже выяснилось, что недвижимость принадлежит брату артиста.
Параллельно в России в адрес юмориста звучала резкая критика. Его заявления активно обсуждали в СМИ и телевизионных программах. В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Максима Галкина* в реестр иностранных агентов.
Отмена концертов, штрафы и международные скандалыПосле переезда артист неоднократно сталкивался с трудностями во время зарубежных гастролей. Одним из наиболее обсуждаемых случаев стал штраф в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2023 году туристическое ведомство Дубая оштрафовало Галкина* на 100 тысяч дирхамов, что составляет около 2,4 миллиона рублей. Причиной стали политические заявления, прозвучавшие во время концерта.
В январе 2024 года организаторы отменили его выступления в Паттайе и на Пхукете. Власти Таиланда традиционно крайне внимательно относятся к политическим высказываниям иностранных артистов.
Осенью 2023 года сорвались гастроли юмориста в Астане и Алматы. Официально организаторы ссылались на технические проблемы и ремонт концертных площадок. Сам Галкин* утверждал, что столкнулся с политическим давлением.
Еще один инцидент произошел в январе 2024 года на Бали. После прилета в Индонезию артист не смог пройти паспортный контроль. Его визу аннулировали непосредственно в аэропорту.
По мнению самого шоумена, причиной стали обращения со стороны российских дипломатических структур.
Скандал с флагами в ИзраилеВ ноябре 2025 года имя артиста вновь оказалось в центре общественного внимания. Во время концерта в Петах-Тикве Галкин* взял у зрителей украинский флаг и разместил его поверх израильского. Этот поступок вызвал недовольство части местных активистов, которые расценили произошедшее как проявление неуважения к государственному символу Израиля.
На фоне инцидента в средствах массовой информации появились сообщения о возможной проверке со стороны Министерства национальной безопасности страны.
Сколько зарабатывает Максим Галкин*В последние годы артист заметно увеличил стоимость своих выступлений. Перед новогодними праздниками его гонорар вырос до 250 тысяч евро, что эквивалентно примерно 23,3 миллиона рублям. Ранее за аналогичные мероприятия Галкин* получал около 120 тысяч евро.
Увеличение стоимости организаторы связывали с высоким спросом и расширенным перечнем требований. В райдер артиста входят международная связь, услуги носильщиков в аэропортах, проживание в отелях высокого класса, подача белого вина и другие условия повышенного комфорта.
На гастроли Галкин* летает первым классом. Кроме того, принимающая сторона оплачивает перелет, проживание, питание и транспорт не только самому артисту, но и еще четырем членам его команды. В новогоднюю ночь и 1 января у юмориста запланированы два отдельных выступления. Потенциальный заработок за праздничный период оценивается примерно в 50 миллионов рублей.
Ради работы артист готов проводить праздники вдали от семьи, прилетая на мероприятия с Кипра.
Где сейчас живет Максим Галкин*В настоящее время Максим Галкин* вместе с Аллой Пугачевой, Лизой и Гарри проживает на Кипре. Семья обосновалась в элитном пентхаусе в городе Лимасол после переезда из Израиля.
Артист продолжает активно гастролировать перед русскоязычной аудиторией за рубежом. Его концертный график охватывает европейские страны, США и Канаду. Из-за плотного расписания Галкин* постоянно находится в поездках. За последнее время он успел выступить в Германии, провести отпуск с детьми на горнолыжном курорте Куршевель и организовать семейные каникулы в Нью-Йорке.