17 июня 2026, 12:03

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

18 июня свой юбилей отмечает Максим Галкин* — телеведущий, юморист, пародист и актер. Он прошел путь от начинающего артиста студенческого театра до одного из самых узнаваемых представителей российского шоу-бизнеса. Первые успехи пришли к нему еще в 1990-х благодаря пародийному жанру, а в начале 2000-х Галкин* закрепился в статусе телевизионной звезды федерального масштаба. Однако в последние годы его имя регулярно оказывается в центре скандалов. В 2022 году Министерство юстиции РФ включило артиста в реестр иностранных агентов. Также он столкнулся с отменой концертов, ограничениями на выступления и рядом громких скандалов за пределами России. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Максима Галкина*: детство и семья Образование и начало творческого пути Взлет карьеры и телевизионная популярность Максим Галкин* как телеведущий, певец и пародист Отношения с родителями и семейная трагедия История любви Максима Галкина* и Аллы Пугачевой Отъезд из России и статус иноагента Отмена концертов, штрафы и международные скандалы Скандал с флагами в Израиле Сколько зарабатывает Максим Галкин* Где сейчас живет Максим Галкин*

Биография Максима Галкина*: детство и семья

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Образование и начало творческого пути

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Взлет карьеры и телевизионная популярность

Максим Галкин*, Иван Ургант и Сергей Светлаков (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Максим Галкин* как телеведущий, певец и пародист

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Отношения с родителями и семейная трагедия

«Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась», — позже рассказывал Галкин*.

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

«Самый тяжелый момент — видеть их на грани жизни. Помню, как подошел к отцу, а он был в специальной маске, снимать которую нельзя. Жить ему оставалось полчаса от силы. И тут зазвучала песня, очень трогательная, о жизни. Папа сказал, что это очень хорошая композиция. И я стал замечать, что в важные моменты я почему-то постоянно слышу эту песню: по радио, по телевизору. Считаю, это такой привет от отца. Смерть мамы я не застал: улетел по делам, а через пару дней она скончалась. Эта новость настигла меня на расстоянии», — вспоминал он.

История любви Максима Галкина* и Аллы Пугачевой

Максим Галкин* и Алла Пугачева (фото: Instagram** / maxgalkinru)

«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом, они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому», — отмечал позже Галкин*.

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«Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия и тому подобного, что представить себе "быть при Пугачевой!" мне даже в голову не приходило!», — заявлял он.

Дети Максима Галкина* и Аллы Пугачевой

Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми (фото: Instagram** / maxgalkinru)

«Наша суррогатная мать не знала, для кого она рожает детей. Мы же о ней знали все. Заплатили сумму выше рынка, но я всегда так делаю. Она очень ответственно подошла к этому процессу, никаких претензий не было», — делился юморист.

«Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Алла часто говорит: "Я хочу успеть их чему-то научить". Алла — невероятная мать, самая лучшая из всех», — рассказывал Галкин*.

Максим Галкин* и Алла Пугачева (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Отъезд из России и статус иноагента

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Отмена концертов, штрафы и международные скандалы

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Скандал с флагами в Израиле

Сколько зарабатывает Максим Галкин*

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Где сейчас живет Максим Галкин*