Брак с вебкам-моделью, заочный приговор в Минске и конфликт с полицией Амстердама: где сейчас выступает опальный комик Слава Комиссаренко?
Белорусскому стендап-комику Славе Комиссаренко, известному зрителям по участию в проектах «Смех без правил», «Убойная лига» и шоу Stand Up на ТНТ, 27 июля исполняется 41 год. Сейчас артист заочно приговорён в Белоруссии к шести годам лишения свободы за клевету и оскорбление президента республики, а также лишён гражданства России. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Славы КомиссаренкоВячеслав Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске в семье преподавателей английского языка. С детства увлекался спортом — занимался плаванием и боксом, а в подростковом возрасте, посмотрев выступление Эдди Мерфи, загорелся идеей стать комиком. Несмотря на мечту о сцене, по настоянию родителей он поступил в Белорусский государственный экономический университет на факультет промышленного маркетинга. Там он познакомился с Дмитрием Невзоровым, и вместе они создали юмористический дуэт «Совесть», который стал их первым шагом к славе.
В 2008 году дуэт пробился в 8-й сезон шоу «Смех без правил», где занял второе место. Это открыло им дорогу на российское телевидение: они участвовали в «Убойной лиге», «Comedy Баттл» и других проектах канала.
Со временем Комиссаренко начал сольную карьеру и стал одним из первых резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ. Его стиль — ироничные монологи о бытовых ситуациях, отношениях и особенностях постсоветского менталитета — быстро сделал его популярным. Параллельно он пробовал себя как сценарист, работая над сериалами «НеZлобин» и «В Москве всегда солнечно», а также стал наставником в шоу «Открытый микрофон».
Конфликт с властями БелоруссииВ 2020 году, на фоне массовых протестов в Белоруссии, Комиссаренко начал резко критиковать Александра Лукашенко в своих выступлениях, называя его «аграрным Рэмбо». В ответ власти запретили ему выступать в Минске, а позже завели уголовные дела за «оскорбление президента» и «разжигание розни».
Через год стендаперу запретили выступать в Белоруссии, после чего он перебрался жить в Россию, где получил гражданство, при этом шутки про лидера страны не прекратил, называя его «Чык-Чырыком».
В 2022 году он решил покинуть Россию, где у него было гражданство, опасаясь возможного преследования. Он выразил опасения, что сотрудники белорусского КГБ могут похитить его даже в Москве. Он рассказал, что его предупредили о готовящемся розыске через социальные сети. По информации от подписчиков, Комиссаренко планировали вывезти из России в Белоруссию. Сначала он переехал на Украину, затем в Польшу, а после этого — в США, где продолжает выступать перед русскоязычной публикой.
30 декабря 2024 года стало известно, что Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы по делу об оскорблении и клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. А в апреле 2025 года Комиссаренко лишился гражданства Российской Федерации и получил запрет на въезд в страну.
Помощь УкраинеК моменту начала СВО комик уже находился в Киеве, откуда публично осуждал действия России, участвовал в благотворительных концертах и перечислял средства на помощь беженцам. Однако, когда дело дошло до помощи ВСУ, менеджер артиста отказалась перечислять деньги.
«Славу ваша война не интересует! Никаких денег мы жертвовать не будем! Рекламу для вашего ВСУ мы тоже делать не будем. Мы вам ничем не обязаны. Для дебилов повторяю — Слава вам ничего не даст. Вы сами виноваты в этой войне, вот и разбирайтесь сами!» — цитирует менеджера Дарью издание АИФ.За столь резкие высказывания украинские националисты объявили Комиссаренко врагом Украины и пообещали, что за свои слова и слова своих менеджеров ему придется ответить.
Так, после нескольких месяцев на Украине Комиссаренко вынужден был бежать в Польшу, где, как и другие белорусские и российские оппозиционеры, надеялся найти безопасность. Однако столкнулся с проблемой легализации своего нахождения в стране. Несмотря на статус политэмигранта, получение долгосрочного вида на жительство оказалось сложным.
Кроме того, комик был ограничен в возможностях для работы, польские площадки редко приглашали русскоязычных комиков, а доходы от выступлений были нестабильными. Однако давление со стороны белорусских силовых структур не прекращалось. Комиссаренко продолжал получать предупреждения, что вынудило его искать более спокойное место, которым он посчитал Америку.
Скандал со свадьбой на вебкам-моделиВ сентябре 2023 года известный стендап-комик Слава Комиссаренко оказался в центре нового скандала. На этот раз личного характера. 12 сентября он тайно женился на украинке Юлии Шашковой. Девушка до знакомства с юмористом работала вебкам-моделью и, по некоторым данным, в эротическом массажном салоне. Их знакомство произошло в 2022 году после выступления Комиссаренко в Киеве.
Пара сыграла скромную свадьбу в Турции и отправилась в медовый месяц на Мальдивы. Однако идиллия длилась недолго, вскоре в сети появились компрометирующие фото Юлии с вебкам-платформ. Сам комик признался, что узнал о прошлом жены из новостей, а не от нее самой.
«В этой ситуации ужасно все, о ней унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — сообщил Комиссаренко.Брак распался всего через две недели после свадьбы. На одном из последующих выступлений в Вене Слава пошутил, что теперь будет встречаться «только с парнями, которых знает со школы». Юлия же впоследствии дала откровенное интервью, где объяснила свою прошлую работу неуверенностью в себе и посоветовала другим девушкам «не повторять ее ошибок».
Эмиграция, гастроли и проблемы с концертамиПосле отъезда из России Слава Комиссаренко долгое время не мог найти постоянного пристанища. Он жил в Турции, затем перебрался в Европу. В итоге ему удалось получить визу талантов США, которая позволяет жить и работать в Америке. Помимо выступлений в Штатах, артист дает небольшие концерты по миру: в 2024 году его выступления проходили в Лимассоле (Кипр), Юрмале, Праге, Лондоне, а в 2025-м он выступал в Варшаве.
Однако и на новом месте карьера артиста не лишена проблем. В апреле 2026 года Комиссаренко пожаловался на сложности с выступлениями в Нидерландах. В видео на YouTube он рассказал, что организатор концертов в Амстердаме украл у него деньги за 20 выступлений. Более того, по словам комика, тот же человек начал ложно сообщать о минировании мест его концертов. Слава заявил, что предоставил полиции все доказательства, но его аргументы сочли неубедительными. В итоге полиция Амстердама запретила ему выступать в городе. С иронией комментируя эту ситуацию, артист заметил:
«Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены трава, грибы — и запрещён Слава Комиссаренко. Довольно интересно».