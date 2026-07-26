26 июля 2026, 17:00

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*@ slavakomissarenko)

Белорусскому стендап-комику Славе Комиссаренко, известному зрителям по участию в проектах «Смех без правил», «Убойная лига» и шоу Stand Up на ТНТ, 27 июля исполняется 41 год. Сейчас артист заочно приговорён в Белоруссии к шести годам лишения свободы за клевету и оскорбление президента республики, а также лишён гражданства России. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Славы Комиссаренко Конфликт с властями Белоруссии Помощь Украине Скандал со свадьбой на вебкам-модели Эмиграция, гастроли и проблемы с концертами



Биография Славы Комиссаренко

Конфликт с властями Белоруссии

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*@ slavakomissarenko)



Помощь Украине

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*@ slavakomissarenko)

«Славу ваша война не интересует! Никаких денег мы жертвовать не будем! Рекламу для вашего ВСУ мы тоже делать не будем. Мы вам ничем не обязаны. Для дебилов повторяю — Слава вам ничего не даст. Вы сами виноваты в этой войне, вот и разбирайтесь сами!» — цитирует менеджера Дарью издание АИФ.

Скандал со свадьбой на вебкам-модели

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*@ slavakomissarenko)

«В этой ситуации ужасно все, о ней унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — сообщил Комиссаренко.

Эмиграция, гастроли и проблемы с концертами

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*@ slavakomissarenko)

«Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены трава, грибы — и запрещён Слава Комиссаренко. Довольно интересно».