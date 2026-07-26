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Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди засняли на свидании

Daily Mail: Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди вместе посетили концерт в Вашингтоне
Кендалл Дженнер (Фото: Инстаграм*/kendalljenner)

Модель Кендалл Дженнер заметили вместе с актером Джейкобом Элорди. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Пара посетила концерт певца Криса Стэплтона, который прошел 24 июля в Вашингтоне. Дженнер и Элорди сидели около сцены, манекенщица пила и общалась с возлюбленным.

Ранее издание Page Six сообщало, что модель и актера заметили на отдыхе на Гавайях. Папарацци сфотографировали их за завтраком в семейном кафе Nourish Hanalei на острове Кауаи. По словам очевидцев, пара выглядела расслабленной и счастливой, не пытаясь скрываться от окружающих.

Стоит отметить, что никто из знаменитостей пока официально не подтверждал отношения.

До этого манекенщица заявила, что никогда не делала пластических операций.

Лидия Пономарева

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