12 августа 2025, 09:57

Фото: Минобороны РФ

На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию, мобильные штурмовые группы и современные беспилотные системы западного производства. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Угледарское направление Покровское направление Краснолиманское направление Константиновское направление



Сумская область

Харьковская область

Угледарское направление

Покровское направление

Краснолиманское направление

Константиновское направление