Угроза флангового охвата ВСУ в Предтечино, расширение контроля ВС РФ под Угледаром и Покровом: последние новости СВО
На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию, мобильные штурмовые группы и современные беспилотные системы западного производства. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
В районе Юнаковки подразделения ВДВ РФ продолжают наступательные действия, продвинувшись на 200 метров в юго-западном направлении и закрепив контроль над шестью зданиями в пределах населенного пункта. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, предпринимая попытки контратак по флангам.
На других участках фронта зафиксирована активизация противника. В районе Новоконстантиновки и Яблоновки морпехами и десантниками ВС РФ успешно отражено шесть вражеских контратак. В ходе боестолкновений противник понёс значительные потери — уничтожено более 50% личного состава штурмовых групп и бронетранспортёр.
На Теткинском и Глушковском направлениях зафиксирована одна попытка наступления силами трёх штурмовых групп из района Рыжевки в направлении Теткино. В результате оперативных действий подразделений РФ атака была отбита без потерь занимаемых позиций.
Харьковская область
На Синельниковском направлении продолжаются ожесточённые бои в лесном массиве. Подразделения РФ успешно отразили контратаку штурмового отряда «Шквал» ВСУ, после чего продвинулись на 300 метров вперёд, заняв два вражеских опорных пункта. Противник активно перебрасывает резервы и наращивает использование БПЛА различного назначения.
В районе Волчанска на левом берегу реки Волчья подразделения РФ продолжают наступательные действия. За прошедшие сутки достигнуто продвижение на 250 метров с занятием трёх зданий в городской черте. ВСУ оказывают упорное сопротивление, применяя миномётный огонь. Особенностью текущей оперативной обстановки является резкое увеличение активности вражеских БПЛА, включая FPV-дроны и разведывательные аппараты. Наши войска продолжают методичное продвижение на ключевых направлениях, одновременно подавляя огневые точки противника артиллерией и средствами РЭБ.
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские войска продолжают активное наступление по всей линии соприкосновения, оказывая максимальное давление на ключевые участки обороны ВСУ. Основные усилия сосредоточены в районе Камышевахи, куда подразделения ВС РФ продвигаются с двух направлений — со стороны Зелёного Поля и Шевченко.
В Александрограде украинские силы пока удерживают часть позиций, однако российские штурмовые группы постепенно охватывают село с севера и юга, создавая условия для его скорого освобождения.
В районе Искры ВСУ были вытеснены из северной части населённого пункта, а российские подразделения ведут зачистку территории севернее Новохатского и Зелёного Гая, продвигаясь в сторону русла реки Волчьей. Наблюдается активизация разведывательно-диверсионных групп (ДРГ) ВС РФ на окраинах Ивановки, что может свидетельствовать о подготовке к расширению зоны контроля.
Кроме того, зафиксированы тактические успехи севернее Дачного и в районе Филии, где российские войска укрепляют свои позиции. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, однако динамика наступления остаётся в пользу ВС РФ. Артиллерия и авиация активно поддерживают продвижение наземных подразделений, подавляя узлы обороны и пути подвоза резервов противника.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска продолжают развивать успешное наступление, добившись значительного продвижения севернее Покровска. За последние сутки подразделения ВС РФ продвинулись более чем на 11 километров, создав реальную угрозу Доброполью — важному тыловому центру украинской группировки в этом районе. В ходе наступления российские силы установили контроль над населёнными пунктами Кучерев Яр и Золотой Колодязь, после чего начали закрепляться в Весёлом, готовясь к дальнейшему продвижению.
Параллельно развивается наступление в направлении стратегически важной трассы Доброполье — Краматорск. Российские подразделения закрепились в районах Нововодяного и Петровки, а по данным некоторых украинских источников, им уже удалось перекрыть движение по этой транспортной артерии. Если эта информация подтвердится, это может существенно осложнить логистику ВСУ в данном районе.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются интенсивные боевые действия с активным продвижением российских войск. В районе Среднего и Шандриголово идут ожесточённые бои — подразделения ВС РФ усиливают давление, стремясь закрепиться на новых рубежах. В Шандриголово российские войска уже заняли стратегически важную территорию фермерского хозяйства, что создаёт угрозу флангового охвата украинской группировки в этом районе. Одновременно ведутся бои в Колодезях и Торском, где российские подразделения отражают контратаки противника, пытающегося вернуть утраченные позиции.
В Заречном российские войска закрепились в центральной части населённого пункта, взяв под контроль ключевые транспортные артерии. Особое значение имеет удержание моста в центре Заречного, где продолжаются ожесточённые столкновения 26. На территории рыбхоза между Ямполовкой и Торским также отмечено продвижение российских подразделений, что создаёт угрозу окружения украинских сил в этом секторе.
Константиновское направление
На Константиновском направлении продолжаются активные боевые действия с переменной интенсивностью. В районе Полтавки и Русин Яра идут позиционные бои, где обе стороны ведут артиллерийские дуэли и локальные стычки, пытаясь улучшить свои тактические позиции.
В Катериновке и Клебан-Быке ситуация остаётся напряжённой — здесь зафиксированы ожесточённые столкновения с применением штурмовых групп, артиллерии и БПЛА. Российские подразделения укрепляют контроль над Александро-Шультино, где завершается зачистка последних очагов сопротивления. Одновременно отмечается продвижение российских сил в районе Предтечино, где удалось занять несколько ключевых высот, что создаёт угрозу флангового охвата украинских позиций в этом секторе.