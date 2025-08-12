Российские войска перерезали одну из трасс под Красноармейском
ТАСС: ВС РФ перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ перерезали автодорогу между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически оказалась в огневом мешке.
«Трасса между Красноармейском и Добропольем перерезана», — цитирует его слова агентство.Ранее военный блогер Борис Рожин опроверг распространяемые украинскими пабликами данные о якобы массовом участии женщин и бойцов на костылях в штурме Красноармейска, назвав эти сведения абсурдными.