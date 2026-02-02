02 февраля 2026, 16:09

Алла Ковнир (Фото: Instagram* /@kovnir_alla)

Актрисе, известной зрителям по образу принципиального следователя Лены Брусникиной из популярного детективного сериала «Возвращение Мухтара», Алле Ковнир 3 февраля исполняется 51 год. Её профессиональный путь начался в детстве на сцене Московского театра юного актёра и достиг пика национальной славы, когда её лицо стало появляться в одном из рейтинговых сериалов страны. Однако после череды ярких ролей в кино она на пике карьеры добровольно ушла в тень, предпочтя шуму съёмочных площадок семью и тихую музыкальную стезю. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аллы Ковнир История одной большой любви Новая жизнь артистки и отнешение к СВО



Биография Аллы Ковнир

Виктор Низовой, Алла Ковнир и Александр Волков (Фото: т/п «И будут двое» ТК «Спас»)

«Я из нее выросла, как из коротких штанишек, и мне захотелось свежей крови!» — признавалась актриса в интервью изданию Vokrug.tv.

История одной большой любви

Алла Ковнир и Олег Молчанов (Фото: т/п «И будут двое» ТК «Спас»)

«Моя жизнь полностью изменилась после рождения сына. Прежде на первом месте была работа и только она!».

«Когда муж привез меня в свой подмосковный дом, поймала себя на мысли, что не хочу отсюда уезжать. Не хочу в Москву ни на какие тусовки», — цитирует артистку издание KP.ru.

Новая жизнь артистки и отнешение к СВО

Алла Ковнир и Олег Молчанов (Фото: Instagram* /@kovnir_alla)

«В моей грустной песне "Верба" на проникновенные стихи Кирилла Крастошевского, который написал и "Городок", в припеве такие строчки: "Где-то там, где-то там за красивой рекой заколоченный стоит дом мой родной. Где-то там, где-то там в позабытом дворе как невеста расцветает верба по весне!" И у нас с Аллой, и у наших друзей есть близкие, которым пришлось покинуть свои дома, и есть те, кто сидят в подвалах», — написал супруг артистки в описании к песне.