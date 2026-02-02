Уход на пике карьеры, брак с композитором и побег из Москвы: куда пропала и что думает об СВО звезда «Возвращения Мухтара» Алла Ковнир?
Актрисе, известной зрителям по образу принципиального следователя Лены Брусникиной из популярного детективного сериала «Возвращение Мухтара», Алле Ковнир 3 февраля исполняется 51 год. Её профессиональный путь начался в детстве на сцене Московского театра юного актёра и достиг пика национальной славы, когда её лицо стало появляться в одном из рейтинговых сериалов страны. Однако после череды ярких ролей в кино она на пике карьеры добровольно ушла в тень, предпочтя шуму съёмочных площадок семью и тихую музыкальную стезю. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Аллы КовнирАлла Ковнир родилась в подмосковном городе Электроугли. Артистические таланты проявились у девочки рано. Уже в четыре года она пела со сцены песни Муслима Магомаева, а вскоре была принята в Московский театр юного актёра. К двенадцати годам она гастролировала по миру и исполняла главные роли в мюзиклах. После школы попытка поступить в школу-студию МХАТ провалилась, но упорная Алла не сдалась и, поработав год администратором в том же театре, поступила на музыкальный факультет ГИТИСа.
Путь в кинематограф начался с простого, но смелого шага. Алла оставила своё портфолио на киностудии имени Горького. Режиссёров заинтересовала её фактурная внешность, и вскоре последовали предложения. Дебютом стал криминальный детектив «Парижский антиквар» 2001 года, но настоящая всероссийская слава настигла её после роли следователя Лены Брусникиной в «Возвращении Мухтара». Фильмография артистки, насчитывающая более 15 проектов, включает также работы в сериалах «Сокровища мёртвых», «Важняк», «Побег-2» и фильмах «Золотой ключик», «ГИБДД» и «Офицеры-2».
Причина ухода из самого успешного проекта её жизни, «Мухтара», была сугубо личной и творческой.
«Я из нее выросла, как из коротких штанишек, и мне захотелось свежей крови!» — признавалась актриса в интервью изданию Vokrug.tv.
Шесть лет в одном образе, несмотря на его успех, стали творческой рутиной: «Наступил момент, когда на съемки приходишь, как на завод». Однако главным фактором стали семейные обстоятельства. Съемки проходили в Киеве, и непрерывные разлуки с мужем, оставшимся в Москве, становились невыносимыми. В 2007 году она приняла непростое решение, поставив личную жизнь выше карьеры. После ухода из «Мухтара» она снималась ещё несколько лет, но с 2012 года её фильмография больше не пополнялась новыми ролями.
История одной большой любвиВ бурном мире шоу-бизнеса личная жизнь Аллы Ковнир сложилась удивительно счастливо. Судьбоносной встречей стало знакомство с композитором Олегом Молчановым, автором хитов для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других звёзд эстрады. Они встретились на кастинге в мюзикл «Вояж мечты», где Олег был членом жюри. По его словам, именно скромно одетая и спокойная Алла, выгодно отличавшаяся от других претенденток, мгновенно привлекла его внимание. Между ними вспыхнула любовь с первого взгляда, которая быстро переросла в прочный союз.
В 2009 году у пары родился сын Глеб, и это событие стало поворотным в жизни актрисы. Она откровенно заявляла:
«Моя жизнь полностью изменилась после рождения сына. Прежде на первом месте была работа и только она!».
Несмотря на то, что разница в возрасте между супругами составляла 15 лет, они создали прочную семью, основанную на единых принципах и ценностях. По словам Аллы, именно муж показал ей альтернативу шумной московской жизни.
«Когда муж привез меня в свой подмосковный дом, поймала себя на мысли, что не хочу отсюда уезжать. Не хочу в Москву ни на какие тусовки», — цитирует артистку издание KP.ru.
С тех пор они постоянно живут в дачном посёлке Кратово, в 40 километрах от столицы, вдали от гламура и суеты.
Новая жизнь артистки и отнешение к СВОСегодня Алла Ковнир полностью отошла от актёрской профессии в кино, но не от творчества. Она посвятила себя семье и давней страсти — музыке. Ещё в 2010 году она выпустила свой первый сольный альбом «Дорога домой», а позже записала дуэтный диск «Одна судьба» с музыкантом Геннадием Жаровым. Музыка для неё — это естественное продолжение творческого пути, начатого в музыкальном театре и ГИТИСе.
Ковнир периодически выступает на концертах и фестивалях, в том числе и вместе со своим супругом, композитором Олегом Молчановым. В конце 2018 года она принимала участие в вечере памяти Владимира Высоцкого в Краснодарском крае, а в марте 2022 года был опубликован ролик, на котором артистка исполняет песню «Я рисую город без войны». В апреле того же года была выпущена композиция беженцам Украины.
«В моей грустной песне "Верба" на проникновенные стихи Кирилла Крастошевского, который написал и "Городок", в припеве такие строчки: "Где-то там, где-то там за красивой рекой заколоченный стоит дом мой родной. Где-то там, где-то там в позабытом дворе как невеста расцветает верба по весне!" И у нас с Аллой, и у наших друзей есть близкие, которым пришлось покинуть свои дома, и есть те, кто сидят в подвалах», — написал супруг артистки в описании к песне.
В настоящее время актриса ведёт тихий и максимально приватный образ жизни. Её главные роли теперь — любящая жена и мама. Как говорил о ней Олег Молчанов, они с Аллой всерьёз и надолго решили, что у настоящего счастья три составляющих — дом, семья и любимое дело. И, судя по всему, ей удалось найти ту самую гармонию, ради которой когда-то, не оглядываясь, она покинула мир всеобщего признания и ярких огней съёмочных площадок.