Указал Пугачевой на ее ошибку, высказался о спецоперации, объявлен в розыск на Украине: где сейчас Карен Шахназаров
8 июля Карену Шахназарову исполняется 73 года. Он является известным кинорежиссером, сценаристом, продюсером и общественным деятелем. Как живет сейчас народный артист России и за что был объявлен в розыск на Украине, расскажет «Радио 1».
Биография Карена ШахназароваКарен Георгиевич Шахназаров — выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он занимает пост генерального директора Киноконцерна «Мосфильм» и является членом попечительского совета Высшей школы телевидения МГУ, а также Общественной палаты Российской Федерации. Шахназаров активно участвует в интеллектуальных телешоу на популярных телеканалах.
Родился Карен в интернациональной семье: его отец, Георгий Хосроевич Шахназаров, происходил из древнего армянского дворянского рода и был писателем и философом, а мать, Анна Григорьевна, была русской. Карен учился в московской школе № 4, а в 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, обучаясь у Игоря Таланкина, у которого также работал ассистентом на съемках фильма «Выбор цели».
С 1973 по 1975 годы он был ассистентом-режиссером на киностудии «Мосфильм», после чего проходил срочную службу в Советской Армии. С 1976 года начал карьеру как кинорежиссер, а с 1984 года стал постановщиком на «Мосфильме». В 1987 году он возглавил Творческое объединение «Старт», которое в 1990 году было переименовано в студию «Курьер». С 20 апреля 1998 года занимает должность генерального директора и председателя правления Киноконцерна «Мосфильм». Его дебютной работой в кино стала картина «Добряки».
Широкую известность Карену Шахназарову как режиссёру и сценаристу принес музыкальный фильм «Мы из джаза», вышедший на экраны СССР в 1983 году. Этот фильм был признан лучшим по версии читателей журнала «Советский экран». Критики также отмечают значимость его работы «Курьер» (1986), которая является экранизацией его собственной повести. В числе других заметных фильмов Шахназарова можно выделить фантасмагории «Город Зеро» и «Сны», драмы «Зимний вечер в Гаграх» и «Цареубийца» с Малькольмом Макдауэллом, а также картины «День полнолуния», «Всадник по имени Смерть», «Исчезнувшая империя» и «Белый тигр». Кроме того, он часто выступал сценаристом своих фильмов, сотрудничая с писателем Бородянским. Также Шахназаров вел передачу «ХХ век в кадре и за кадром» на РТВ и преподавал в мастерской режиссуры игрового кино во ВГИКе.
Причины розыска Шахназарова СБУСогласно данным МВД Украины, Карен Шахназаров находится в розыске по линии Службы безопасности Украины с июля прошлого года. Он также внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец». В интервью aif.ru сам Шахназаров заявил, что не хочет обсуждать «глупости» и отметил, что подобные новости время от времени появляются в сети, кто-то их «зачем-то вытаскивает».
В 2024 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против российского режиссера. Шахназарова якобы подозревают в «оправдании вооруженной агрессии», утверждая, что он, пользуясь своей популярностью, «систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора». На это заявление Шахназаров ответил в интервью NEWS.ru, сказав, что его не беспокоит возбуждение дела против него. Режиссер поинтересовался, какие юридические претензии могут быть к нему, так как он не совершал никаких преступлений. Он также призвал Генпрокуратуру Украины обратить внимание на преступления, совершенные президентом Владимиром Зеленским, который, по словам Шахназарова, убил сотни людей, включая детей, женщин и пожилых людей.
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Что Шахназаров говорил о спецоперацииРежиссёр выразил поддержку специальной операции и действиям российских властей, отметив, что считает действия России справедливыми в текущих обстоятельствах.
«Я уверен, что правда на нашей стороне», — заявил Шахназаров.Он также подчеркнул, что после распада СССР в 1991 году Россия совершила идеалистический шаг, уступив республикам бывшего Союза независимость. По его мнению, спецоперация была неизбежной.
«Они решили жить отдельно, и мы согласились строить новый мир без войн и военных союзов. И что мы получили? Все уже знают — расширение НАТО. Я хочу, чтобы Россия одержала победу, но также надеюсь на возможность возрождения диалога между Россией и Украиной», — добавил сценарист.В конце февраля 2024 года, перед выступлением президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию, Шахназаров высказал мнение о том, что результаты специальной военной операции окажут значительное влияние на мировое сообщество. Он отметил:
«Ситуация с СВО является ключевой. От этого зависит всё: внутренние и внешние политические аспекты. Я надеюсь, и верю, что альтернативы победе в этом конфликте нет. Это изменит весь мир и определит позицию России в будущем».Что касается артистов, покинувших Россию, Шахназаров заявил, что не испытывает беспокойства по этому поводу, поскольку считает, что это не причиняет серьёзного ущерба стране.
«Это их выбор. Честно говоря, я не вижу в этом серьезной утраты для России. Не хочу никого обидеть, но если я тоже уеду, Россия все равно продолжит существовать. Мы приходим и уходим, а страна остается. Она больше любого из нас», — отметил режиссер.Он также подчеркнул, что не следует исключать из фильмов актеров, которые высказались против специальной операции или уехали за границу.
«Почему бы им не быть в кино? Я не сторонник вырезания актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Вырезать кого-то и тем самым испортить фильм? Я не считаю это правильным», — добавил Шахназаров.Осенью прошлого года он заявил, что не считает певицу Аллу Пугачеву предательницей, так как у нее есть право на собственное мнение. При этом режиссер предположил, что артистка находится в конфликте со своей аудиторией. По мнению Шахназарова, Примадонна сделала большую ошибку и потеряла своих поклонников на родине, но «это ее выбор».