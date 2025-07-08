08 июля 2025, 10:22

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

8 июля Карену Шахназарову исполняется 73 года. Он является известным кинорежиссером, сценаристом, продюсером и общественным деятелем. Как живет сейчас народный артист России и за что был объявлен в розыск на Украине, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Карена Шахназарова Причины розыска Шахназарова СБУ Что Шахназаров говорил о спецоперации

Биография Карена Шахназарова

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)



Причины розыска Шахназарова СБУ

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Что Шахназаров говорил о спецоперации

Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я уверен, что правда на нашей стороне», — заявил Шахназаров.

«Они решили жить отдельно, и мы согласились строить новый мир без войн и военных союзов. И что мы получили? Все уже знают — расширение НАТО. Я хочу, чтобы Россия одержала победу, но также надеюсь на возможность возрождения диалога между Россией и Украиной», — добавил сценарист.

«Ситуация с СВО является ключевой. От этого зависит всё: внутренние и внешние политические аспекты. Я надеюсь, и верю, что альтернативы победе в этом конфликте нет. Это изменит весь мир и определит позицию России в будущем».

«Это их выбор. Честно говоря, я не вижу в этом серьезной утраты для России. Не хочу никого обидеть, но если я тоже уеду, Россия все равно продолжит существовать. Мы приходим и уходим, а страна остается. Она больше любого из нас», — отметил режиссер.

«Почему бы им не быть в кино? Я не сторонник вырезания актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Вырезать кого-то и тем самым испортить фильм? Я не считаю это правильным», — добавил Шахназаров.