Украинская жена, избиение капитана и шокирующий призыв к релокантам: как сегодня живёт фронтмен «ДДТ» Юрий Шевчук
Юрий Шевчук прошёл путь от сына крупного советского чиновника до одного из самых известных рок-музыкантов страны. Его биография вместила работу докером на Колыме, поездки на чеченскую войну и выступления перед 120-тысячной аудиторией на Дворцовой площади. Однако после февраля 2022 года лидер «ДДТ» занял антироссийскую позицию и уже четыре года не даёт концертов на родине. Как складывалась жизнь музыканта и что сегодня происходит с группой, расскажет «Радио 1».
Эволюция фронтмена «ДДТ» ШевчукаЮрий Шевчук родился 16 мая 1957 года. Всесоюзная слава к нему пришла в конце 80-х годов, а первым настоящим хитом стала песня «Не стреляй». В биографии музыканта был эпизод, когда он ездил в Чечню и, по собственным признаниям певца, был готов лично взять в руки оружие, чтобы бороться с террористами. Однако с началом СВО певец занял жёсткую антироссийскую позицию и регулярно выступает с критикой действий властей. Результат — вот уже четыре года лидер «ДДТ» не даёт концертов на Родине. Тем не менее многие поклонники считают, что Шевчук ещё не окончательно потерян для страны.
Отдельного внимания заслуживает хрестоматийный хит Шевчука «Мальчики-мажоры». По сути, это уничтожающая сатира на детей элиты. Лирический герой песни рисует целую галерею персонажей, которым с рождения открыты все двери.
«Я сам, брат, из этих», — прямая цитата из его песни.И это не просто художественный приём, здесь кроется, пожалуй, главный парадокс в биографии артиста. Шевчук десятилетиями выстраивал имидж бескомпромиссного бунтаря, принципиального оппозиционера любой власти. Однако корни этого нонконформизма уходят в совсем не бунтарскую почву: будущий кумир рок-андеграунда вырос в семье крупного советского чиновника. Его отец, украинец Юлиан Шевчук, руководил целым отделом в Министерстве торговли Башкирской республики — должность по тем временам более чем весомая. За плечами у папы была суровая школа Великой Отечественной войны, и свой высокий пост фронтовик оплатил сполна — кровью на полях сражений, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Ирония судьбы в том, что юный Шевчук долгие годы вполне органично вписывался в классический образ мажора — того самого, против которого позже сам же и написал свой хит.
Сыну высокопоставленного чиновника явно не были чужды эпатаж и ощущение вседозволенности. Уже в школьные годы парень имел неприятности с законом. Чего стоит одна только история с самодельной футболкой: подросток изобразил на ней распятие и снабдил провокационной надписью, после чего отправился гулять по улицам. На дворе стоял глухой закат брежневской эпохи. Этот перформанс восьмиклассника не оценили — и незадачливый бунтарь быстро оказался в отделении милиции.
Колыма, сельская школа и избитый капитанПосле школы Шевчук поступил в Башкирский педагогический институт на художественно-графический факультет, но учёба чуть не закончилась, едва начавшись. Уже на первом курсе его поймали в нетрезвом виде, и встал вопрос об отчислении. Мать Шевчука, Фания Акрамовна, приняла жёсткое решение: она увезла сына на Колыму.
Там, на краю земли, будущий рок-музыкант трудился докером в порту — занимался тяжёлой физической работой. Трудотерапия сработала: поработав руками, Шевчук решил вернуться к учёбе. Получив диплом, Шевчук устроился преподавать в сельскую школу — казалось, всё потихоньку входит в спокойное и добропорядочное русло. Но бунтарская натура снова дала о себе знать, причём в самой неприглядной форме. Однажды, вернувшись в родную Уфу к родителям, юноша избил капитана милиции, за что получил 15 суток ареста. Спустя время Шевчук перебрался в Ленинград, где с головой окунулся в жизнь местного рок-клуба. Там Юрий стремительно набирал популярность, но творческие успехи шли рука об руку с разгулом: ночи напролёт проводил в попойках и то и дело ввязывался в потасовки. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля настолько, что мать была вынуждена переехать к взрослому сыну, чтобы хоть как-то обуздать буйный нрав отпрыска. Впрочем, даже присутствие родительницы не могло всерьёз помешать этому образу жизни — скорее служило лишь слабым тормозом на пути бурной ленинградской эпопеи музыканта.
Испытание Чечнёй и золотомДолгое время Шевчук оставался классическим плохишом с затянувшимся подростковым бунтом — тем самым мажором-хулиганом, который ищет приключений, но не знает, куда направить свою разрушительную энергию. Всё изменилось, когда этот хаотичный протест нашёл выход в музыке и стихах. Творчество придало ему идейный стержень, превратив уличное буйство в осмысленное высказывание. Переломным стал 1982 год. Тогда ещё безымянный коллектив отправил на всесоюзный конкурс «Золотой камертон» песню «Не стреляй», рождённую под впечатлением от только что начавшейся Афганской войны. Композиция сработала: музыканты прошли первый отбор и неожиданно для себя оказались перед необходимостью срочно обзавестись названием — спустя три года после того, как начали репетировать вместе.
Так на свет появилась группа «ДДТ», которой в итоге и присудили победу. С этого момента бывший хулиган превратился в голос целого поколения. К 1985 году «ДДТ» окончательно обосновалась в Ленинграде, а к началу 90-х популярность группы достигла пика. Символом этого взлёта стал легендарный концерт на Дворцовой площади, собравший 120 тысяч зрителей — масштаб, немыслимый для вчерашних обитателей рок-клубовских подвалов. Казалось бы, вот она — точка, после которой можно почивать на лаврах. Но Шевчук выбрал иной маршрут. Спустя два года человек, которого знала в лицо вся страна, отправился в Чечню, где в самом разгаре была война.
Рокер не ограничился тыловыми выступлениями перед солдатами, а полез на самую передовую и несколько раз попадал в по-настоящему опасные переделки. Очевидцы, включая участника боевых действий и автора книги «Я был на этой войне» Вячеслава Миронова, вспоминали: в критических ситуациях Шевчук не трусил.
Вернувшись, музыкант сдержал слово и на собственные средства организовал лечение искалеченных в боях ребят.
Любовь с украинкойЛичная жизнь Шевчука тоже складывалась непросто. После смерти первой жены Юрий посвятил ей альбом «Актриса Весна», куда вошли главные хиты автора. Затем последовали тяжёлый запой, поездка в Иерусалим и принятие православия. А вскоре после возвращения из Чечни начались отношения с актрисой Дарьей Юргенс, известной по роли в фильме «Брат-2», — на тот момент женщина была замужем. Девушка поначалу скрывала роман на стороне, но в какой-то момент честно призналась мужу, что полюбила Шевчука, и ушла из семьи.
Позже актриса рассказывала, что по-настоящему её покорили возвышенные беседы о любви. Однако этим высоким чувствам не удалось пройти проверку реальной жизнью. Позже в программе «Судьба человека» Дарья Юргенс рассказала, что, узнав о беременности, Шевчук поставил возлюбленной жёсткий ультиматум: или она уходит из театра и посвящает себя детям, либо прерывает беременность. Актриса отказалась бросать сцену и приняла решение, о котором, по собственному признанию, потом жалела. Новой спутницей Шевчука стала женщина более спокойной профессии — врач Екатерина. Они вместе уже двадцать лет, и этот союз оказался куда прочнее предыдущих. Рок-легенда встретил будущую жену на Украине, куда приехал с выступлениями в разгар Оранжевой революции.
Что говорит и делает Шевчук после февраля 2022-гоСвою позицию по российско-украинскому конфликту Шевчук обозначил без промедлений — уже 24 февраля 2022 года. Он высказался против СВО, но продолжил выступать в России. В апреле того же года на концерте в Уфе Шевчук допустил резкие заявления в адрес участников спецоперации и президента. Дело ограничилось штрафом в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил и фактическим прекращением концертной деятельности внутри страны. С тех пор музыкант регулярно отправляется в продолжительные зарубежные гастроли, где его аудиторией становятся в том числе лица, признанные в России иноагентами или причастные к экстремистским организациям. По собственному признанию Шевчука, такие выступления приносят немного денег, поэтому приходится дополнительно продавать диски. В ноябре 2025 года Юрий Шевчук дал несколько интервью, в которых подробно рассказал о положении группы.
«Мы сейчас совершенно не имеем никакой возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране России. И поэтому благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги. Уехало очень много молодых людей и не очень. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили», — сказал музыкант в беседе с ИА «Регнум».После ряда других поитических высказываний, движение «Ветераны России» подготовило обращение в правоохранительные органы с просьбой признать музыканта иноагентом, приложив собранные материалы о его публичной активности. В случае получения такого статуса получать авторские отчисления в России ему стало бы значительно сложнее. Однако фамилия Шевчука в соответствующих реестрах до сих пор не значится.
При этом, верный своей непоследовательной натуре, он предъявляет претензии и к релокантам. Однажды Шевчук неожиданно призвал уехавших и оставшихся артистов к примирению — ради России.