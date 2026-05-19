Запрещённые номера, смена фамилии и дружба с Михаилом Жванецким: как сложилась судьба эстрадного артиста Романа Карцева?
Великому одесситу, неподражаемому рассказчику и человеку с невероятно грустными глазами Роману Карцеву 20 мая могло бы исполниться 87 лет. Мастер эстрадного жанра, актёр театра и кино, он умел рассмешить и одновременно заставить задуматься. Его миниатюры с Виктором Ильченко стали классикой советской эстрады, а роли в кино запомнились зрителям на десятилетия. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаРоман Карцев (настоящее имя — Роман Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Город с особым чувством юмора во многом определил творческий почерк будущего артиста. После школы он работал наладчиком на швейно-обувном комбинате, но сцена манила его неудержимо.
Первые шаги в искусстве Карцев сделал в самодеятельном театре миниатюр «Парнас-2» — коллективе, который стал стартовой площадкой для многих одесских талантов. Но путь на большую сцену для него начался не с кино, а с эстрады. В 1962 году Роман Аншелевич оказался в Ленинградском театре миниатюр у самого Аркадия Райкина. Именно он посоветовал ему сменить еврейскую фамилию Кац на более звучную — Карцев.
Также поворотным моментом в судьбе артиста стала встреча с Михаилом Жванецким и Виктором Ильченко. Вместе они образовали блистательное трио, чьи миниатюры собирали аншлаги по всему Советскому Союзу.
Дебют Карцева в кино состоялся в 1975 году с эпизодической роли в фильме «Волны Чёрного моря». Постепенно фильмография артиста пополнялась новыми работами. Среди наиболее заметных — дядя Яша в «Небесах обетованных», Боярский в «Биндюжник и король», председатель домкома в «Собачьем сердце», а также эпизоды в картинах «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита» (2005, реж. Владимир Бортко).
Личная жизнь Романа КарцеваРоман Карцев был однолюбом. Со своей будущей женой Викторией Кассинской он познакомился в Одессе. Девушка работала в кордебалете. В 1970 году пара поженилась. Виктория стала не только супругой, но и надёжной опорой, хранительницей домашнего очага. В семье родились двое детей: дочь Елена (по профессии — фармацевт) и сын Павел (избрал актёрскую профессию, продолжил дело отца).
Карцев редко говорил о личной жизни в интервью, считая, что семейное счастье должно оставаться за кадром. Однако в редких откровениях он подчёркивал:
«Семья — это мой тыл. Без Вики и детей я бы не состоялся как артист».
Когда юмор задевал за живоеКарьера Карцева не была безоблачной. Его юмор, острый и меткий, порой вызывал неоднозначную реакцию. В советские годы некоторые миниатюры подвергались цензуре — чиновники считали их слишком дерзкими. Особенно напряжёнными были отношения с партийными функционерами после исполнения сатирических номеров, затрагивающих бытовые проблемы и бюрократию.
Один из скандалов разгорелся в 1980-х, когда миниатюра о дефиците вызвала недовольство местных властей. Карцева вызывали «на ковёр», требовали исключить номер из репертуара. Артист пошёл на компромисс: слегка смягчил текст, но суть оставил прежней. Как вспоминал сам Карцев в интервью «Вечерней Москве»:
«Мы же никогда не боролись с системой — это дело политиков. Мы критиковали недостатки, занимались искусством. Театром в настоящем его понимании».
«Убейте меня или расстреляйте»: муж-игрок и женатый любовник довели до инсульта в 37 лет. Недолгая и несчастная жизнь Натальи Юнниковой
Последние годы жизниВ последние годы жизни Роман Карцев боролся с серьёзными проблемами со здоровьем. В 2013 году он перенёс операцию на сердце. Несмотря на рекомендации врачей, артист продолжал выступать — сцена была его жизненной необходимостью. Роман Андреевич Карцев скончался от инфаркта 2 октября 2018 года в Москве на 80‑м году жизни. Церемония прощания с артистом прошла в Центральном доме литераторов, а похоронили Романа Аншелевича на Троекуровском кладбище Москвы.
Смех, который останется с намиТворческое наследие Романа Карцева — это не только десятки ролей в кино и театре, но и целая эпоха в истории советской и российской эстрады. Его миниатюры, исполненные в дуэте с Ильченко, до сих пор цитируют, а манера игры стала эталоном для новых поколений комиков.
Наследие артиста продолжили его дети. Павел Карцев пошёл по стопам отца, сохраняя традиции семейного мастерства. Архив записей выступлений Романа Андреевича хранится в фондах Гостелерадио, а его мемуары («Малой, Сухой и Писатель. Записки престарелого сорванца») дают возможность заглянуть в мир человека, умевшего дарить радость миллионам.
Как сказал на прощании с Карцевым Михаил Жванецкий:
«У Ромы был такой талант: он мог смешить, невзирая на цензуру, потому что он был сам смешной, он выглядел смешно, он умел говорить так, он умел держать паузу. Он умел быть смешным всегда».Эти слова, пожалуй, лучше всего описывают феномен артиста, чьё творчество останется в сердцах зрителей навсегда.