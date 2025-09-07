Украл российские деньги, проклял СВО и попытался оправдать нацистов: Новая жизнь Кирилла Серебренникова во Франции
7 сентября свой день рождения отмечает российский режиссёр и телеведущий Кирилл Серебренников. Сегодня ему исполняется 56 лет. Известность к режиссёру пришла после выхода в 2006 году фильма «Изображая жертву», который получил главный приз жюри и премию критиков на фестивале «Кинотавр». В 2022 году Серебренников покинул Россию и переехал во Францию, где продолжает работать над новыми проектами. О творческом пути и жизни одного из самых обсуждаемых режиссёров современности — в материале «Радио 1».
Биография
Кирилл Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону в интеллигентной семье. Его отец, Семён Михайлович Серебренников, был известным врачом-урологом, доцентом кафедры урологии Ростовского медицинского института. Мать, Ирина Александровна Литвин, преподавала в школе русский язык и литературу. Интерес к искусству будущий режиссер унаследовал от деда по материнской линии — Александра Ивановича Литвина, который был режиссёром документальных фильмов на киностудии «Молдова-фильм» и заслуженным работником культуры Молдавской ССР.
Уже в школьные годы Кирилл проявлял неординарные способности. Он учился в физико-математической школе №5, которую окончил с золотой медалью. После школы Серебренников поступил на физический факультет Ростовского государственного университета, который окончил с красным дипломом в 1992 году. Но тяга к искусству победила — еще во время учебы он создал студенческий театр и ставил спектакли в любительской студии.
После университета Серебренников начал профессионально заниматься режиссурой. В течение семи лет он работал в театрах Ростова-на-Дону. В «Ангажементе» он поставил «Странные фантазии некой мисс Летиции Дуффе» (1992), в ростовском ТЮЗе — «Городок в табакерке» (1995), который быстро запретили из-за элементов садомазохизма, а в Академическом театре драмы имени Горького — «Маленькие трагедии», которые были раскритикованы местными театралами.
Параллельно с театром Серебренников работал на телевидении. С 1991 года он снимал видеоклипы, документальные фильмы, телеспектакли и рекламные ролики для телекомпании «Южный регион» и ГТРК «Дон-ТР». За семь лет он создал 11 видеоклипов, 2 документальных фильма, 4 телеспектакля и около 100 рекламных роликов.
Переезд в Москву
В конце 1990-х Серебренников переехал в Москву, где поначалу столкнулся с непониманием. Его считали слишком провинциальным и эпатажным. Переломным моментом стала встреча с драматургом Алексеем Казанцевым, который предложил ему поставить пьесу Василия Сигарева «Пластилин». От этой пьесы уже отказались семь режиссеров, но Серебренников принял вызов. Спектакль полгода не принимали, критиковали в СМИ, зрители уходили, не досмотрев до конца. Но в какой-то момент все изменилось, и «Пластилин» стал культовой постановкой, которую назвали «общественным прорывом».
Успех «Пластилина» открыл Серебренникову дорогу в большой театр. Олег Табаков пригласил его во МХАТ имени Чехова, где режиссер поставил спектакли «Терроризм», «Изображая жертву», «Трехгрошовая опера».
В кино Серебренников дебютировал в 1998 году, сняв фильмы «Раздетые», «Тайны грозы» и «Ласточка». Но настоящий успех пришел к нему в 2006 году с фильмом «Изображая жертву» по пьесе братьев Пресняковых. Картина получила главный приз жюри и премию критиков на фестивале «Кинотавр» в Сочи, а также была признана лучшим фильмом на международном фестивале в Риме. Получая награду, Серебренников сказал, что это фильм «о России и для России». Среди других значимых работ режиссера — «Юрьев день», «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе».
«Гоголь-центр» и уголовное дело
В августе 2012 года Серебренников назначили художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя, который он преобразовал в «Гоголь-центр». Под его руководством театр стал одним из самых заметных не только в России, но и в Европе. Здесь ставились спектакли, которые становились событиями в культурной жизни.
Однако в мае 2017 года начались обыски в «Гоголь-центре» и квартире Серебренникова в рамках уголовного дела. Оно было возбуждено против Кирилла Серебренникова и его коллег по факту хищения 133 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры России на реализацию масштабного театрального проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. По версии следствия, Серебренников возглавил организованную группу, которая готовила для отчетности в Минкультуры неверные сметы с завышенной стоимостью работ и фальшивые документы.
Следствие утверждало, что деньги выводились через фирмы-однодневки и обналичивались. Как заявляла главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, ставшая главным свидетелем обвинения, она вывела на счета таких фирм не менее 100 миллионов рублей. Важной проблемой в деле стало уничтожение бухгалтерской документации. Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Лариса Войкина свидетельствовала, что по указанию продюсера она уничтожила часть документов в электронном виде, а бумажные — сожгла или пропустила через шредер.
26 июня 2020 года суд признал Серебренникова и его коллег виновными в хищении 128,9 млн рублей и приговорил его к 3 годам условно. Однако деньги для уплаты ущерба нашлись у режиссера и в конце марта 2022 года суд отменил его условное осуждение и снял судимость. На следующий день Серебренников покинул Россию и отправился во Францию, где продолжает работать над новыми проектами.
Позиция Серебренникова по СВО
До отъезда из Росиии режиссер избегал прямых публичных заявлений о СВО, однако уже в мае 2022 Серебренников проклял проведение специальной военной операции на Украине. В своём открытом письме Серебренников затронул Бучу, варваров и культуру в неприятном для России свете.
В 2023 году Серебренников начал работу над фильмом «Исчезновение Йозефа Менгеле», основанным на одноименном романе французского писателя Оливье Геза. Главную роль нацистского преступника, известного как «Ангел Смерти из Освенцима», исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Премьера фильма на 78-м Каннском кинофестивале в 2025 году вызвала неоднозначную реакцию.
Критики, в частности Денис Виленкин из АФИШИ Daily, указали на этическую сомнительность попытки представить Менгеле как сложную личность, достойную понимания. В фильме есть сцены, где под музыку «оркестра гномов» (реально существовавшего в Освенциме для развлечения нацистских офицеров) показываются пытки и эксперименты над узниками. Критики расценили это как попытку эстетизации насилия и оправдания преступника через искусство.