06 сентября 2026, 10:10

Кирилл Серебренников (Фото: Telegram@KirillandhisFriends)

Режиссер Кирилл Серебренников, известный зрителю по нашумевшим постановкам в «Гоголь-центре» и фильму «Лето», 7 сентября отмечает свой 57-й день рождения. Его карьера, взлетевшая на волне либеральных экспериментов, обернулась чередой уголовных дел, публичных инвектив в адрес России и позорным бегством на Запад. В 2022 году Серебренников покинул Россию и переехал во Францию, где продолжает работать над новыми проектами. О творческом пути и жизни одного из самых обсуждаемых режиссёров современности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Кирилла Серебренникова Переезд в Москву «Гоголь-центр» и уголовное дело Позиция Серебренникова по СВО



Биография Кирилла Серебренникова

Переезд в Москву

Кирилл Серебренников (Фото: Telegram@KirillandhisFriends)

«Гоголь-центр» и уголовное дело

Кирилл Серебренников (Фото: Telegram@KirillandhisFriends)

Позиция Серебренникова по СВО