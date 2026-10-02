02 октября 2026, 08:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск выявили сразу несколько важных целей в окрестностях Краматорска и Дружковки, после чего по ним были нанесены удары. Под огнем оказались инженерная техника, пункт управления БПЛА и находившиеся рядом специалисты ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Расчет БПЛА уничтожил инженерную технику ВСУ Удар по замаскированному пункту у Беленького ВС РФ атаковали автомобили ВСУ на берегу водохранилища В Сумской области нашли пункт управления тяжелыми дронами Логистические мосты доводят грузы до штурмовых групп Т-72Б3М нанес удар по опорному пункту в Харьковской области

Расчет БПЛА уничтожил инженерную технику ВСУ

Удар по замаскированному пункту у Беленького

Фото: iStock/NiseriN

ВС РФ атаковали автомобили ВСУ на берегу водохранилища

В Сумской области нашли пункт управления тяжелыми дронами

Профессиональную подготовку операторов БПЛА проводит Центр «Витязь» в Подмосковье

Логистические мосты доводят грузы до штурмовых групп

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Т-72Б3М нанес удар по опорному пункту в Харьковской области