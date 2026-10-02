Уничтожение американской техники ВСУ и удар танка Т-72Б3М по опорному пункту: последние новости СВО на 2 октября
Операторы беспилотников «Южной» группировки войск выявили сразу несколько важных целей в окрестностях Краматорска и Дружковки, после чего по ним были нанесены удары. Под огнем оказались инженерная техника, пункт управления БПЛА и находившиеся рядом специалисты ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Расчет БПЛА уничтожил инженерную технику ВСУ
В лесополосе в районе Дружковки разведчики обнаружили тяжелую инженерную технику, которая использовалась при проведении работ на просеке. Одной из целей стал бульдозер. После попадания FPV-дрона машина загорелась.
Еще один объект разведка зафиксировала в населенном пункте Городещино, расположенном в пригороде Краматорска. Там инженерные работы в интересах ВСУ выполнял крупногабаритный гидравлический гусеничный экскаватор, разработанный американской компанией Caterpillar. Возле техники находились военные инженеры. Экскаватор и специалистов поразил барражирующий боеприпас «Куб-3», оснащенный мощной осколочно-фугасной боевой частью.
Удар по замаскированному пункту у Беленького
Операторы ударных дронов 85-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск продолжили поражать цели на Краматорском направлении. В лесополосе возле поселка городского типа Беленькое разведчики обнаружили замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
Украинский расчет БПЛА работал из блиндажа. Для поражения цели применили российский ударный дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю. Беспилотник влетел непосредственно в подземное укрытие. В результате взрыва блиндаж был полностью разрушен, а находившиеся внутри оборудование и живая сила ВСУ уничтожены.
ВС РФ атаковали автомобили ВСУ на берегу водохранилища
Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают уничтожение заблокированных подразделений ВСУ в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР.
Во время воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили автомобили, использовавшиеся для подвоза материальных средств и личного состава на линию соприкосновения. Для поражения выявленных целей были задействованы дроны «Князь Вандал Новгородский» на оптоволоконном управлении.
По представленным данным Минобороны РФ, применение таких дронов позволяет операторам поражать бронированную и автомобильную технику, робототехнические комплексы и живую силу ВСУ. В группировке отмечают, что расчеты БПЛА войск беспилотных систем используют их для срыва контратак, ротаций и подвоза боеприпасов и личного состава противника.
В Сумской области нашли пункт управления тяжелыми дронами
Расчет беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе разведывательно-ударных действий обнаружил пункт управления тяжелыми дронами типа R-18 и склад боеприпасов подразделения ВСУ в Сумской области.
Разведка зафиксировала перемещение расчета FPV-дронов ВСУ. Полученные сведения были незамедлительно переданы командованию на пункт управления, после чего расчет ударных беспилотников получил задачу уничтожить обнаруженные объекты.
Профессиональную подготовку операторов БПЛА проводит Центр «Витязь» в Подмосковье
Цели находились в разрушенной постройке в одном из населенных пунктов. Для их поражения применили FPV-дроны с оптоволоконной системой управления, которая обеспечила точное наведение. Уничтожение объектов подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.
Логистические мосты доводят грузы до штурмовых групп
В 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» подразделения материально-технического обеспечения организовали доставку необходимых грузов от соединений непосредственно к штурмовым группам на линии боевого соприкосновения.
В танковом соединении выстроили целую логистическую цепочку: от подготовки транспортных средств и усиленного питания до обучения операторов FPV-дронов, которые занимаются доставкой. Комплексное использование разных типов беспилотных систем позволило увеличить объемы грузов, поступающих на линию боевого соприкосновения, более чем в два раза.
Работа начинается с подготовки наземных робототехнических комплексов. Машины, поступающие в подразделения дивизии, дорабатывают с учетом конкретных задач, особенностей рельефа и погодных условий. При необходимости технику ремонтируют и обслуживают.
Одновременно организовано приготовление пищи в реторт-пакетах. Такая упаковка увеличивает сроки хранения продуктов и позволяет компактно доставлять их беспилотниками к бойцам переднего края. В пакеты закладывается усиленное питание повышенной калорийности, рассчитанное на выполнение задач в отрыве от основных сил. Готовая продукция проходит проверку и комплектуется с учетом специфики поставленной задачи.
Отдельное внимание уделяется подготовке пилотов FPV-дронов. Операторы учатся управлять беспилотниками различных типов, отрабатывают сброс грузов в сложных условиях и действия при плотном радиоподавлении противника.
Задача оператора заключается не только в доставке питания и боекомплекта, но и в точном сбросе груза в заданные квадраты, где штурмовые группы ведут бой. FPV-дроны способны доставлять грузы на расстояние в несколько десятков километров и развивать высокую скорость, что затрудняет их обнаружение и перехват.
Главной задачей подразделений материально-технического обеспечения остается бесперебойность поставок. Когда военнослужащие располагают всем необходимым, ничто не отвлекает их от выполнения основных задач. «А это сейчас самое главное». Именно поэтому снабжение остается важным звеном армейской цепочки, а военнослужащие готовы выполнять поставленные командованием задачи.
Т-72Б3М нанес удар по опорному пункту в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» продолжают действия на северо-востоке Харьковской области. Согласно представленным данным российского оборонного ведомства, группировка сжимает кольцо окружения формирований ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля, а огневую поддержку мотострелковых и штурмовых подразделений обеспечивают танкисты.
Во время мониторинга лесополосы операторы воздушной разведки обнаружили опорный пункт противника. Информация о его расположении была передана командованию.
После получения координат экипаж танка Т-72Б3М 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанес огневое поражение с закрытой огневой позиции. Последующая доразведка показала, что поставленная задача была выполнена: опорный пункт и находившаяся там живая сила противника полностью уничтожены.