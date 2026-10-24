Уничтожение транспортно-логистического центра в Чернигове и разгром пунктов управления дронами ВСУ: последние новости СВО на 24 октября
ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым объектам Украины и инфраструктуре ВСУ на линии фронта. За прошедшие сутки поражены портовая инфраструктура в Черноморске, сухогруз с военными грузами, транспортно-логистический центр в Чернигове, а также пункты управления беспилотниками под Дружковкой и опорные позиции в Запорожской области. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 616 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 24 октября российские Вооружённые Силы продолжили серию атак с применением беспилотников по портовым объектам Украины и плавсредствам, задействованным в интересах ВСУ. В Черноморске в результате ударов уничтожен цех, где выпускали безэкипажные катера. В море на переходе поражён сухогруз, перевозивший в Одессу грузы для нужд украинских военных. Кроме того, прошедшим днём в Чернигове поражён транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшен нью технолоджис». На территории этого объекта хранилось военно-техническое имущество, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Разгром вражеских пунктов управления БПЛА под ДружковкойВойска группировки «Южная» планомерно уничтожают объекты инфраструктуры, используемые украинскими вооружёнными формированиями для беспилотных летательных аппаратов в Краматорском регионе. Согласно данным Минобороны РФ, бойцы войск беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады 82-го полка прошедшим днем обнаружили и ликвидировали три пункта управления дронами ВСУ в районе Дружковки. Разведчики обнаружили два укрытия для запуска вражеских беспилотников в лесной зоне, а также третий пункт в полуразрушенном жилом здании.
После продолжительного воздушного наблюдения российские операторы FPV-дронов нанесли удары сбрасываемыми боеприпасами по замаскированным целям. Укрытия вместе с техникой и расчётами уничтожены. Ликвидация этих объектов лишила противника возможности активно использовать беспилотную авиацию на важном участке фронта.
Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской областиОператоры беспилотников ВС РФ в ходе наблюдения за позициями противника обнаружили оборудованный участок обороны ВСУ в Запорожской области. В лесополосах размещались блиндажи, укрытия и наблюдательные пункты, откуда противник контролировал подступы и отслеживал передвижение российских подразделений. Координаты выявленных целей незамедлительно ушли расчётам самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» группировки «Восток». Артиллеристы открыли огонь по укреплениям противника и последовательно уничтожили несколько блиндажей и оборудованных наблюдательных позиций. Точные попадания разрушили укрытия вместе с находившейся там живой силой.
Сорыв атаки БПЛА ВСУ в Запорожской областиГруппы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» пресекли попытку противника задействовать разведывательные и ударные беспилотники в Запорожской области. Средства наблюдения обнаружили несколько воздушных целей, следовавших в направлении позиций российских подразделений. Операторы БПЛА-перехватчиков поднялись навстречу и уничтожили аппараты противника на маршрутах их полёта.
Среди ликвидированных машин — дроны самолётного типа «Домаха», FP-2, «Лелека», «Батон», а также тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-Яга». Часть гексакоптеров уничтожили непосредственно при подлёте к позициям, ещё несколько целей операторы обнаружили в момент снижения и приземления. Деятельность подразделений воздушного прикрытия предотвратила разведывательные действия врага и не дала ему возможности использовать тяжёлые дроны для атак и снабжения передовых линий.