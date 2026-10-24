24 октября 2026, 09:45

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым объектам Украины и инфраструктуре ВСУ на линии фронта. За прошедшие сутки поражены портовая инфраструктура в Черноморске, сухогруз с военными грузами, транспортно-логистический центр в Чернигове, а также пункты управления беспилотниками под Дружковкой и опорные позиции в Запорожской области. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Разгром вражеских пунктов управления БПЛА под Дружковкой Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области Сорыв атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области Работа Су-35С в зоне СВО



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Разгром вражеских пунктов управления БПЛА под Дружковкой

Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Сорыв атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области

Работа Су-35С в зоне СВО