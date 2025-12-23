Минувшие сутки ознаменовались значительными успехами российских войск на основных участках фронта. Продолжая стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в окрестностях Покровска, Гуляйполя и Харьковском направлении. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На данном направлении сохраняется напряженная обстановка с интенсивными боестолкновениями. Штурмовые группы РФ, поддерживаемые массированным огнем ствольной артиллерии и беспилотниками, ведут наступательные действия на ряде участков, оказывая давление на украинскую оборону. За минувшие сутки зафиксирован тактический успех на десяти участках в окрестностях Сум и на трех — в Краснопольском районе. Общее продвижение составило более 500 метров. Украинская сторона, стремясь стабилизировать линию фронта, предприняла одну контратаку в Краснопольском районе с привлечением бронированных машин. Атака была отбита, контратакующие подразделения, понеся урон, вынуждены были отступить.
Харьковская область
За минувшие сутки отмечено последовательное улучшение позиций в районах лесных массивов и населенных пунктов вблизи Волчанска. Также зафиксирован прогресс на Хатненском участке. ВСУ проявляют низкую активность, оставаясь в обороне. В секторе Старицы российскими военными занято до 450 метров территории на четырех участках. В лесном массиве у Лимана — захвачено два вражеских укрепления с продвижением на 200 метров. В районе Прилипки и Волчанских Хуторов — продвижение составило 250 метров. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы заняли около 350 метров по фронту. Великобурлукский и Приколотненский районы подверглись атакам ударных беспилотников. На Липцовском участке серьезных изменений нет, велась радиоэлектронная борьба.
Запорожское направление
На данном направлении продолжаются интенсивные боевые действия. В Приморском идут активные столкновения, а в Степногорске российскими военными проводятся мероприятия по установлению полного контроля над территорией. Отмечено успешное развитие наступления на ряде участков. Подразделения ВС РФ продвигаются вперед от Лукьяновского в направлении Павловки и Новояковлевки, а также севернее населенных пунктов Степной и Малые Щербаки.
Гуляйпольское направление
В Гуляйполе продолжаются ожесточенные схватки за центральные кварталы города. Войска РФ вытеснили противника из ключевого района вблизи городской администрации, где расположен музейный комплекс. На южных подступах к населенному пункту также отмечено улучшение позиций. Успешно завершено соединение ранее занятых районов на подступах к Новому Запорожью и Доброполью, что позволило сформировать единый плацдарм. Продолжается наступательное движение в сторону Косовцево и Терноватого. На других участках фронта идут напряженные бои в районах Андреевки и Братского, где противник оказывает упорное сопротивление.
Покровское направление
ВС РФ продолжают планомерное наступление в этом районе. За минувшие сутки отмечено продвижение на Сергеевском участке. Продолжаются напряженные столкновения в районе населенного пункта Гришино и в секторе Родинского. На территории Димитрова (Мирнограда) российские штурмовики приступили к зачистке подвальных помещений, выкуривая остатки гарнизона ВСУ. На Добропольском выступе подразделения продолжают успешно теснить противника. Софиевка практически освобождена от украинских военных, однако в Торецком сохраняются очаги сопротивления и идут бои.
Купянское направление
На данном направлении ситуация остается напряженной. Противник не оставляет попыток штурма Купянска, подтягивая дополнительные силы и пытаясь перехватить инициативу. Отмечены вражеские атаки, наносимые с рубежей населенных пунктов Соболевка, Радьковка, Голубовка и Кондрашовка. Зафиксированы случаи проникновения диверсионно-разведывательных групп в тыл ВС РФ, в том числе в непосредственной близости от ключевых административных объектов.