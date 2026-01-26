Успехи ВС РФ на Гуляйпольском направлении и наращивание давления на ВСУ в Красном Лимане: последние новости СВО на 26 января
На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении ВС РФ наращивает тактический успех. Российские военные, преодолевая упорное сопротивление, продолжают методичное продвижение в глубину области, улучшая позиции по переднему краю. За прошедшие сутки наступление велось на семи участках в районах Сум и Глухова, общий прирост территории составил до 500 метров.
Одновременно наносились высокоточные удары по инфраструктуре противника. Российская армейская авиация и беспилотники «Герань-2» поражали объекты в тыловых районах ВСУ. Ракетным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в соседней Черниговской области были уничтожены ангары с ударными БПЛА. Кроме того, артиллерия ВС РФ работала по выявленным целям в районе Рыжевки.
Харьковская областьЗа минувшие сутки в районе Старицы штурмовые подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение, продвинувшись примерно на 100 метров. Юго-западнее Симиновки в результате боя взяты под контроль две укрепленные точки, продвижение составило до 250 метров. Попытки контратак ВСУ с привлечением резервов и спецподразделений были пресечены с большими потерями для украинской стороны.
На Хатненском участке ВС РФ развивают успех, заняв значительную территорию вдоль лесополос. В районе Отрадного ударом реактивных систем залпового огня поражены объекты противника. В населенном пункте Волчанские Хутора установлен контроль над одиннадцатью строениями и одним опорным пунктом, продвижение достигло 250 метров. Противник, усиленный недавним пополнением, продолжает оказывать ожесточенное сопротивление.
Запорожское направлениеНа ореховском участке ВС РФ активизировали наступательные действия, расширяя зону контроля севернее и западнее Гуляйполя по берегам рек Жеребец и Гайчур. Позиции дислоцированы к западу от Нестерянки и возле Новоданиловки. Это создаёт благоприятные условия для продвижения во фланг вражеской группировки. Отмечаются ожесточенные столкновения у населенных пунктов Новобойковское, Новояковлевка и Павловка, где ВСУ предпринимают контратаки вдоль транспортных артерий. В районе Малой Токмачки украинской стороне удалось закрепиться на руинах тюрьмы, ранее остававшемся спорной территорией.
Гуляйпольское направлениеНа данном направлении зафиксирован существенный тактический успех ВС РФ. Наступающие подразделения, форсировав реку Гайчур, установили контроль над территорией площадью приблизительно семь квадратных километров. Развивается продвижение вдоль железнодорожной линии в направлении населенного пункта Зализничное, где взят под контроль один из укреплённых пунктов восточнее Цветкового.
На северном фланге данного участка проведено выравнивание линии соприкосновения в районе между Ивановкой и Новопавловкой, что улучшило оперативное положение российских военных. Активные боевые действия продолжаются, продвижение российских штурмовиков в районах Староукраинки и Терноватого вынуждает ВСУ распылять резервы для закрытия дыр в обороне.
Краснолиманское направлениеНа данном участке фронта достигнут заметный оперативный прогресс. Войска ВС РФ закрепились на юго-восточных подступах к городу Красный Лиман и развивают наступление в сторону автомагистрали, ведущей на Славянск. Ожесточенные бои идут в районе населённых пунктов Святогорск и Коровий Яр. В Александровке штурмовые отряды РФ практически завершили зачистку территории и вытеснили противника, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения.
Позиции успешно улучшены в лесных массивах у Дробышево, где были заняты тактически важные высоты, что позволило расширить зону контроля на северных и восточных окраинах. В целях дезорганизации противника нанесён ракетный удар по его тыловой инфраструктуре в Краматорске, вызвавший нарушения в энергоснабжении и логистических цепочках.
Покровское направлениеНа данном участке фронта продолжаются ожесточенные столкновения. Основные усилия сосредоточены в районе Гришино, где подразделения ВС РФ ведут атаки с трёх направлений: с южной и северной стороны от водоёма, а также напрямую с востока. В районе Удачного противник предпринимает попытки просачивания мелкими диверсионными группами вдоль железнодорожной ветки из района, расположенного севернее Молодецкого.
Западнее населенного пункта Котлино российскими военными завершена зачистка обширной территории промышленной зоны. Зафиксирован прогресс на подступах к Родинскому, где штурмовые отряды заняли и закрепились на территории одного из старых шахтных объектов, улучшив свои тактические позиции. Также продолжаются бои в районе Торецкого.