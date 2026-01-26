26 января 2026, 09:50

Фото: Минобороны РФ

На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Запорожское направление Гуляйпольское направление Краснолиманское направление Покровское направление Северское направление



Сумская область

Харьковская область

Запорожское направление

Гуляйпольское направление

Краснолиманское направление

Покровское направление

Северское направление