Кимаковский: обстрел Донецка направлен на срыв встречи президентов России и США

15 августа 2025, 23:23

Фото: Istock/Mariia Kokorina

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что удар ВСУ по жилому дому в Донецке 15 августа — провокация, цель которой сорвать саммит лидеров России и США на Аляске.





Вечером 15 августа украинские войска нанесли массированный удар по многоэтажному дому в Донецке, в результате чего погиб один человек, двое получили ранения. По данным оперативных служб, обрушились несколько этажей здания, на месте работают спасатели МЧС. Кимаковский подчеркнул в интервью ТАСС:



«Этот обстрел - чистой воды кровавая провокация противника, направленная на попытку дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать саммит президентов России и США».