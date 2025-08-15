Кимаковский: обстрел Донецка направлен на срыв встречи президентов России и США
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что удар ВСУ по жилому дому в Донецке 15 августа — провокация, цель которой сорвать саммит лидеров России и США на Аляске.
Вечером 15 августа украинские войска нанесли массированный удар по многоэтажному дому в Донецке, в результате чего погиб один человек, двое получили ранения. По данным оперативных служб, обрушились несколько этажей здания, на месте работают спасатели МЧС. Кимаковский подчеркнул в интервью ТАСС:
Советник связал инцидент с предстоящими переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированными на 15 августа. По его словам, такие удары призваны создать напряжённость и повлиять на позиции сторон в диалоге по урегулированию конфликта в Донбассе. Кимаковский акцентировал, что атака на гражданский объект не имеет военного оправдания.
«Этот обстрел - чистой воды кровавая провокация противника, направленная на попытку дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать саммит президентов России и США».
Расследование обстоятельств удара продолжается. В ДНР отмечают рост числа провокаций перед ключевыми международными событиями. На текущий момент официальный Вашингтон и Киев не прокомментировали инцидент.