Успехи ВС РФ на Покровском направлении, освобождение населенных пунктов Гнатовка и Рог: последние новости СВО на 3 ноября
Оперативная обстановка на фронтах к 3 ноября 2025 года характеризуется продолжением активных наступательных действий российских войск на нескольких стратегических направлениях. Наиболее значительный прогресс достигнут на Покровском и Купянском направлениях, где созданы предпосылки для оперативного прорыва. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьРоссийские подразделения, включая штурмовые группы ВДВ и морской пехоты, продолжают «продавливать» оборону ВСУ. По данным с мест, за последние сутки российские военные нанесли поражение формированиям нескольких украинских бригад и полков в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки в Сумской области. В лесополосах на правом фланге наступления российским штурмовым группам удалось продвинуться примерно на 200 метров и закрепиться на новых позициях.
Харьковская областьНа левобережье Волчанска штурмовые группы «Северян» продолжили планомерное наступление в городской черте. В результате штурма российские подразделения заняли и полностью зачистили 30 зданий, углубившись на 350 метров и закрепившись на новых рубежах.
На участке фронта Меловое-Хатнее ВС РФ продолжили расширять буферную зону. В ходе боев продвижение на данном направлении составило до 500 метров. Для подавления обороны противника активно применялись удары российской авиации и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, в результате чего были уничтожены позиции ВСУ в районах Двуречья и Катериновки.
В лесном массиве в районе Синельниково российским штурмовикам удалось выбить противника с укрепленной позиции, ранее занимаемой 57-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ. После занятия вражеских укреплений подразделения РФ закрепились на новых рубежах, продвинувшись вглубь обороны на 300 метров.
Покровское направлениеВС РФ осуществлен решительный прорыв в направлении Сергеевки с продвижением вперед на 2 километра. В результате этого маневра установлен контроль над 60% территории Покровска, где продолжаются ожесточенные уличные бои. Одновременно завершено освобождение населенных пунктов Гнатовка и Рог, а подразделения приступили к зачистке обширной промзоны, что позволяет закрепить успех и подтянуть резервы.
В районе Мирнограда российские подразделения, отразив ряд контратак противника, прочно закрепились на захваченных рубежах в северной и восточной частях города. На добропольском выступе ситуация остается крайне динамичной и напряженной. Продолжаются встречные бои за населенные пункты Сухецкое, Затышок, Шахово и Бойковка. Линия фронта на этом участке отличается нестабильностью и ежечасно меняется, что свидетельствует о высоком накале борьбы и попытках сторон перехватить тактическую инициативу.
Купянское направлениеРешительными действиями российских войск создано оперативное окружение Купянска. Важным тактическим успехом стало вхождение российских подразделений в район Купянск-Узловой — ключевой железнодорожный узел, что позволяет нарушить логистические маршруты противника и усилить давление на городскую агломерацию. Одновременно с этим войска продвигаются в районе Амбарного, заходя с севера и уплотняя кольцо окружения.
Противник, пытаясь стабилизировать линию фронта и избежать изоляции своих сил, предпринял ряд ожесточенных контратак. Все они были успешно отбиты с нанесением значительных потерь живой силе и технике ВСУ в районах Куриловки и Нечволодовки.
Северское направлениеВС РФ активизировали действия к югу от Северска, вклинившись в оборону ВСУ и начав зачистку занятых территорий. Это продвижение является частью более широкого наступления, в ходе которого российские силы заняли более выгодные рубежи.
Кроме того, штурмовые группы ВС РФ ведут зачистку окрестностей южнее Северска, закрепляясь на новых позициях. Успешные действия российских войск на этом направлении создают давление на украинскую оборону, которая рискует понести поражение на ряде участков фронта.