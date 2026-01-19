Успехи ВС РФ на Серерском направлении, давление на ВСУ под Харьковом и в Запорожье: последние новости СВО на 19 января
На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию, мобильные штурмовые группы и западную технику. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают развивать успех, углубляясь на территорию области на тринадцати участках в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. За прошедшие сутки достигнуто продвижение на общую глубину до 700 метров. Для сдерживания российских частей противник осуществляет инженерное заграждение местности и перебрасывает резервы.
Украинским командованием в дополнение к ранее переподчиненному соединению направлен еще один батальон для усиления ударной группировки. За минувшие сутки российская армейская авиация и беспилотные комплексы нанесли высокоточные удары по выявленным местам сосредоточения живой силы и вооружения ВСУ, включая позиции двух бригад в районе населенных пунктов Ястребиное и Диброва.
Харьковская областьНа данном направлении сохраняются напряженные боестолкновения. ВС РФ при массированной поддержке с воздуха ведут наступательные действия, преодолевая упорное сопротивление противника, активно применяющего беспилотные средства. На участке у населенного пункта Старица достигнуто продвижение глубиной до 500 метров на четырех отрезках, авиация ликвидировала укрепления одной из механизированных бригад ВСУ.
Юго-западнее Лимана захвачен и закреплен рубеж в лесном массиве с общим продвижением до 250 м. В районе Волчанских Хуторов российские военные улучшили позиции, продвинувшись на 250 метров к востоку, удары наносились по местам дислокации территориальной обороны. В секторе Меловое-Хатнее силами ВКС и ударных БПЛА ВС РФ нанесено огневое поражение по укрепрайонам бригад теробороны ВСУ. Штурмовые отряды на шести отрезках фронта увеличили контролируемую территорию на 650 метров.
Краснолиманское направлениеПодразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия в районе города Красный Лиман. Атаки ведутся одновременно с двух направлений — с южного и северо-восточного флангов с целью охвата населенного пункта. Ведется штурм опорных пунктов вблизи села Татьяновка и ожесточенные столкновения за контроль над Александровкой, откуда противник активно вытесняется.
Российские военные наращивают давление в направлении северной части Красного Лимана, улучшая позиции в юго-западном секторе урочища Диброва. Отмечен прогресс в боях в районе Резниковки, а также достигнуты тактические успехи у Васюковки и в Никифоровке. За минувшие сутки отмечено интенсивное давление на оборону противника в районе Коровьего Яра. Продолжается процесс зачистки территории вокруг Святогорска.
Запорожское направлениеНа данном направлениии омечаются напряженные наступательные действия северо-восточнее Степногорска. ВС РФ продолжают успешное продвижение по двум направлениям: на Приморский и от Лукьяновского до Новояковлевки, Павловки и Новобойковки. В результате успешных штурмовых операций зашли в Магдалиновку и начали зачитку территории. Кроме того в ходе оперативной работы установлен полный контроль в населенных пунктах Малые Щербаки и Щербаки.
Противник, продолжая террористические методы войны, осуществил атаки на объекты инфраструктуры, вызвавшие масштабные перебои в электроснабжении. На Запорожской АЭС проводятся аварийно-восстановительные мероприятия. На Гуляйпольском участке в результате форсирования водной преграды и прорыва вражеской обороны создан сплошной фронт от Терноватого до Гуляйполя. Идет расширение захваченных позиций в районах Братского и Ивановки. Общее продвижение от реки Гайчур превысило два километра.
Покровское направлениеТемпы продвижения ВС РФ на Красноармейском (Покровском) участке остаются динамичными. За минувшие сутки занимаемая площадь на отрезке от Гришино до Родинского расшинена приблизительно на пять квадратных километров. Продолжаются ожесточенные столкновения в населенном пункте Белицкое, где противник, цепляясь за городскую застройку, оказывает яростное сопротивление. Одновременно развивается наступление из района Нового Шахового в сторону Нового Донбасса. Вдоль русла реки Казенный Торец, северо-восточнее Софиевки, достигнуто серьезное улучшение тактического положения, плацдарм расширен и закреплен.
Северское направлениеНа данном участке фронта достигнуты наиболее существенные результаты. Подразделения ВС РФ выдвинулись на новый рубеж к балке Копанке. В северной части Резниковки зафиксирован успех с продвижением на полтора километра. Основным достижением дня стал прорыв вражеской обороны у населенного пункта Озерное.
Российские военные достигли берега реки Северский Донец, за которой расположены подступы к Кривой Луке. Фактически открыт выход на финальный рубеж перед линией Старый Караван — Брусовка — Николаевка, за которой начинаются окраины Славянска. Ключевая переправа противника у Николаевки и Брусовки выведена из строя высокоточным ударом со стороны российских войск.