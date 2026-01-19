Под Купянском шесть военнослужащих ВСУ погибли от голода и сильного мороза
На Купянском направлении шесть военнослужащих ВСУ погибли от голода и сильного мороза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, подразделения ВСУ продолжают нести серьёзные потери при попытках отбить Купянск. За последнюю неделю российские военные отразили более 30 атак в разных населённых пунктах, включая сам город. Предварительные потери украинской стороны за этот период превысили 200 человек.
Российские военные сообщают, что командиры ВСУ нередко оставляют подчинённых без поддержки. Во время зачистки блиндажа в районе Петропавловки бойцы обнаружили тела шести украинских солдат. Предварительной причиной смерти стало обморожение. Военные перестали получать еду и помощь и погибали один за другим.
Тем временем российские подразделения сохраняют контроль над передвижением ВСУ на Купянском направлении. Они нарушают логистику и ротацию личного состава, а также уничтожают технику противника. За минувшие выходные операторы БПЛА поразили три пикапа, самоходную установку «Гвоздика», миномёт, бронемашину «Козак» и группу штурмовиков, которые пытались выйти к позициям.
