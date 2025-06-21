Система ПВО России уничтожила 5 беспилотников ВСУ ночью 21 июня

21 июня 2025, 08:02

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 20 на 21 июня дежурные средства ПВО России отразили очередную атаку ВСУ. В небе над регионами были перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.