Система ПВО России уничтожила 5 беспилотников ВСУ ночью 21 июня
В ночь с 20 на 21 июня дежурные средства ПВО России отразили очередную атаку ВСУ. В небе над регионами были перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно оперативным данным, по два БПЛА были сбиты над Курской и Воронежской областями, еще один – над территорией Республики Мордовия.
Перед этим сообщалось, что российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 года уничтожил техники НАТО в зоне СВО на сумму в два миллиарда долларов.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целью глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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