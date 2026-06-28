28 июня 2026, 09:07

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают активные действия на нескольких фронтах специальной военной операции. Артиллерийские расчёты во взаимодействии с подразделениями БПЛА пресекают попытки противника закрепиться на новых рубежах после оставления позиций. На Харьковском направлении ударами с воздуха уничтожена вражеская бронетехника западного производства, а на Добропольском участке накрыт командный пункт операторов украинских дронов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО ВС РФ срывают перегруппировку ВСУ под Константиновкой Беспилотчики «Запада» сожгли колесную технику противника под Харьковом Ликвидация вражеского узла управления дронами под Добропольем Перехват украинских дронов в небе над Запорожьем Удар по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра Успехи группировки войск «Восток»

Ночная работа ПВО

ВС РФ срывают перегруппировку ВСУ под Константиновкой

Беспилотчики «Запада» сожгли колесную технику противника под Харьковом

Ликвидация вражеского узла управления дронами под Добропольем

Фото: Минобороны РФ

Перехват украинских дронов в небе над Запорожьем

Удар по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Успехи группировки войск «Восток»