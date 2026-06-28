Установление контроля над Новоскелеватым, FPV-атаки на бронетехнику ВСУ и удары по логистике противника: последние новости СВО на 28 июня
Российские военные продолжают активные действия на нескольких фронтах специальной военной операции. Артиллерийские расчёты во взаимодействии с подразделениями БПЛА пресекают попытки противника закрепиться на новых рубежах после оставления позиций. На Харьковском направлении ударами с воздуха уничтожена вражеская бронетехника западного производства, а на Добропольском участке накрыт командный пункт операторов украинских дронов. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ отразили массированный налёт БПЛА самолётного типа. Уничтожению подверглись воздушные объекты противника в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московской областью, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Чёрного морей. Всего в период с 20:00 мск 27 июня до 7:00 мск 28 июня сбито 213 беспилотных летательных аппаратов.
ВС РФ срывают перегруппировку ВСУ под КонстантиновкойРасчёты 3-го армейского корпуса во взаимодействии с подразделениями БПЛА ВС РФ планомерно поражают отступающие формирования противника. Операторы дронов ведут непрерывное наблюдение за маршрутами перемещения боевиков, покинувших рубежи в Константиновке. Обнаруженные минувшим днем скопления живой силы в районе Алексеево-Дружковки оперативно идентифицированы, их координаты переданы в артиллерийские подразделения.
После получения целеуказания орудия накрыли выявленные укрытия. Огневое поражение ликвидировало живую силу до попыток оборудования позиций на промежуточных участках. Объективный контроль зафиксировал попадания по всем подтверждённым целям. Слаженная работа разведки и артиллерии исключает закрепление разрозненных групп на новых направлениях, обеспечивая доминирование российских военных.
Беспилотчики «Запада» сожгли колесную технику противника под ХарьковомСогласно данным Минобороны РФ, минувшим днём расчёт FPV-подразделений 7-го отдельного батальона 1-й гвардейской танковой армии вскрыл передвижение бронированного автомобиля ВСУ западного производства на прифронтовом участке. Разведчики ВС РФ зафиксировали попытку ротации личного состава ВСУ, после чего координаты объекта немедленно ушли на пункт управления дронами и огневые позиции ударных комплексов.
Экипаж коптера преодолел радиоэлектронные помехи, идентифицировал цель и нанёс по ней серию точных попаданий. Аппаратура объективного контроля засвидетельствовала поражение техники. Ежедневные удары операторов группировки лишают украинские формирования возможностей для смены подразделений на передовой, переброски резервов и снабжения складов.
Ликвидация вражеского узла управления дронами под ДобропольемРазведчики 56-го отдельного батальона спецназа 51-й армии вскрыли замаскированный командный пост операторов БПЛА ВСУ в прифронтовой постройке. Зафиксированные координаты незамедлительно ушли на огневые позиции ударных расчётов. Получив целеуказание, пилоты FPV-комплексов накрыли объект серией точных попаданий. В результате удара уничтожены сооружения, ликвидирован личный состав противника и выведена из строя аппаратура связи.
Планомерное подавление таких пунктов ослабляет наблюдательные возможности украинской стороны. Штурмовые группы «Центра» используют образовавшиеся бреши в системе разведки врага для продвижения на Добропольском участке, сокращая время на прорыв и снижая потери при контакте с передовыми позициями противника.
Перехват украинских дронов в небе над ЗапорожьемРадиолокационный расчёт ВС РФ зафиксировал низколетящие объекты в воздушном пространстве Запорожской области. Траектории движения вражеских БПЛА оперативно переданы дежурным силам ПВО. На перехват вылетели экипажи дронов-истребителей. В ходе маневров пилоты поразили разведывательные аппараты противника и тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-Яга». Координацию между станцией обнаружения и ударными расчётами обеспечивали многоканальные отечественные комплексы связи. Все цели ликвидированы до выхода на боевые курсы, вражеская воздушная операция пресечена на дальних подступах. Отсутствие прорывов к линии боевого соприкосновения сохраняет устойчивость российской обороны.
Удар по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу ДнепраРасчёты ударных БПЛА 18-й армии ведут непрерывную охоту за вражескими объектами на правобережье Херсонской области. Разведывательный аппарат ВС РФ засёк оживление в пункте временной дислокации украинских формирований: фиксировалась погрузка боеприпасов, продовольствия и передвижение личного состава, готовящегося к смене позиций. Координаты мгновенно ушли на огневые посты.
По информации Минобороны РФ, в течение нескольких минут два дрона «КВН» с оптоволоконным управлением зашли на выявленную цель. Точное поражение накрыло складские помещения с горючим и боезапасом, одновременно выведя из строя до отделения живой силы. Ротационный манёвр противника сорван, подвоз материальных средств прерван. Аппаратура наблюдения зафиксировала уничтожение инфраструктуры обеспечения врага.