Украинские боевики держали пленных жителей Курской области в яме на скотобойне
Украинские солдаты держали пленных жителей Курской области в яме на территории скотобойни и расстреливали их. Об этом рассказал освобожденный заложник Максим Зайцев.
По его словам, которые передает телеканал РЕН ТВ, он провел в яме четыре дня. Сначала мужчину удерживали в Сумской области, затем вывезли во Львовскую, где подвергали психологическому давлению, в том числе заставляли разговаривать на украинском языке.
«Судя по запаху, там раньше была какая-то скотобойня, потому что такой специфический запах. Может, это запах крови людей. Потому что там двоих застрелили у меня на глазах», – уточнил Зайцев.В апреле помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что семерых жителей Курской области, освобожденных из плена на Украине, держали как заложников.