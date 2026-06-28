Украинские боевики держали пленных жителей Курской области в яме на скотобойне

28 июня 2026, 08:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские солдаты держали пленных жителей Курской области в яме на территории скотобойни и расстреливали их. Об этом рассказал освобожденный заложник Максим Зайцев.





По его словам, которые передает телеканал РЕН ТВ, он провел в яме четыре дня. Сначала мужчину удерживали в Сумской области, затем вывезли во Львовскую, где подвергали психологическому давлению, в том числе заставляли разговаривать на украинском языке.

«Судя по запаху, там раньше была какая-то скотобойня, потому что такой специфический запах. Может, это запах крови людей. Потому что там двоих застрелили у меня на глазах», – уточнил Зайцев.