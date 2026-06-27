После воздушной атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали десять человек

27 июня 2026, 06:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

Волгоградская область отразила атаку высокоскоростных воздушных целей, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.