После воздушной атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали десять человек
Волгоградская область отразила атаку высокоскоростных воздушных целей, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
Он пояснил, что в Краснооктябрьском районе Волгограда повреждены производственные объекты одного из местных предприятий. На месте продолжают работать оперативные службы.
Предварительно, пострадали десять человек, их уже отправили в больницу. Состояние пациентов, по предварительной оценке медиков, не вызывает опасений. Локальные возгорания, возникшие после атаки ВСУ, оперативно ликвидировали. Жилые дома не пострадали.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 26 на 27 июня силы противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву. Информация об этом появилась в 04:13 по московскому времени.
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