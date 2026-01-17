Достижения.рф

Установление контроля над Закотным, освобождение Еленоконстантиновки и теснение ВСУ под Покровском: последние новости СВО на 17 января

Фото: Минобороны РФ

На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На данном направлении сохраняется напряженная динамика боевых действий. Наступающие части ВС РФ продолжают теснить противника на ряде тактических участков. Огневые средства, включая ствольную артиллерию, реактивные системы и авиацию, эффективно поражают разведанные объекты и укрепления ВСУ.

Со стороны обороняющихся отмечается упорное сопротивление с широким использованием БПЛА всех типов для сдерживания наступления. Несмотря на это, российские штурмовые группы продемонстрировали тактический успех, продвинувшись в Сумском районе на девяти направлениях, в Краснопольском и Глуховском — на трех. В результате активной работы общая глубина продвижения на отдельных участках достигла 750 метров. Противник несет значительные потери, безуспешно цепляясь за рубежи обороны.

Харьковская область

ВС РФ ведут активное наступление в окрестностях Волчанска, действуя в населенных пунктах и лесистой местности при эффективной огневой поддержке с воздуха. Отмечен прогресс в районе Хатного. Чтобы противодействовать продвижению российских военных, противник перебрасывает дополнительные силы, в том числе подразделения спецназа разведки. В окрестностях Старицы наступающие части ВС РФ увеличили контролируемую территорию на 600 метров по четырем осям. Огнем тяжелых огнеметов разгромлены укрепления одной из механизированных бригад противника.

Юго-западнее Лимана массированное воздействие авиации и реактивных систем РФ заставило украинские части оставить ряд рубежей. Штурмовиками захвачен вражеский опорный пункт с расширением зоны контроля на 650 м. В районе Волчанских Хуторов освобождено и взято под контроль одно из предприятий, достигнуто продвижение до 250 метров. На мелово-хатненском отрезке фронта воздушными ударами подавлены позиции отдельной танковой бригады ВСУ. На шести направлениях в лесополосе штурмовые отряды ВС РФ углубились на 600 метров, закрепляя достигнутый результат.

Запорожское направление

Министерство обороны РФ официально заявило о взятии Еленоконстантиновки. Село, ранее находившееся в полуокружении, очищено от противника. Наступательная работа ВС РФ сохраняется, ведется борьба за Прилуки, где противник оказывает упорное сопротивление. Отмечается развитие успеха в наступлении на Цветковый и Верхней Терсы. За минувшие сутки отражено семь вражеских контратак.

На Ореховском участке сохраняется высокая интенсивность боев. Российские военные ведут бои на подступах к Орехову, где неприятель сосредоточил значительные силы, активно используя беспилотники. Продолжаются столкновения в районе Павловки и северной части Приморского. Диверсанты и разведчики действуют в районах Магдалиновки и Новояковлевки, предпринимая попытки проникновения. Позиционные бои фиксируются у Новоданиловки и Малой Токмачки.

Покровское направление

На данном направлении боестолкновения переместились в район Белицкого. Для разрушения мощных долговременных оборонительных сооружений противника в этом районе активно задействована авиация. ВС РФ вышли к южной границе Новопавловки. Увеличена территория влияния севернее животноводческих комплексов вдоль шоссе на Гришино, где отмечается интенсивное использование минометов и беспилотников-камикадзе с обеих сторон.

Российские военные развивают успех от Красноармейска (Покровска) в северном направлении, двигаясь к Родинскому. Продолжаются тяжелые встречные бои в районе населенных пунктов Новоподгороднее и Гришино, где противник оказывает организованное сопротивление.

Северское направление

Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Закотным. ВС РФ, закрепив успех в восточном секторе, продолжают движение на запад. Ведутся сложные бои по взятию меловых возвышенностей вдоль реки, где противник укрылся в разветвленных естественных укрытиях. Ликвидирована окруженная группировка к востоку от Ямполя.

Продолжается штурм Святогорска, подразделения заняли исходные позиции на его северной границе. Для срыва планомерного отхода и дезорганизации обороны противника методично выводятся из строя переправы через водную преграду. Согласно оценкам, следующим тактическим рубежом наступления станет линия Кривая Лука – Каленики.

Константиновское направление

ВС РФ ведут наступательные бои, нарушая вражеские коммуникации и расширяя контроль в Константиновке. За минувшие сутки отмечены боестолкновения у Веролюбовки, Майского, Марково и в районе Миньковки. Российскими военными взяты под контроль доминирующие высоты севернее водохранилища Клебан-Бык.

С южного направления штурмовые группы выдвинулись к Берстку, где уже зависли бои. В черте города Константиновка продолжаются уличные схватки. Отмечено продвижение к северу от железнодорожного узла, достигнут рубеж реки Долгенькая (район улиц Трудовая и Интернациональная).

Краснолиманское направление

Действия российских войск на данном направлении нацелены на рассечение вражеской обороны на изолированные участки. Ключевым элементом оперативного плана является полное подавление логистики ВСУ. Артиллерийские подразделения и авиация ВС РФ ведут методичное разрушение переправ через Северский Донец в секторах Святогорска и Маяков. Эта мера призвана блокировать возможности по снабжению и перегруппировке украинских формирований.

Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0