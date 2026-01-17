Установление контроля над Закотным, освобождение Еленоконстантиновки и теснение ВСУ под Покровском: последние новости СВО на 17 января
На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа данном направлении сохраняется напряженная динамика боевых действий. Наступающие части ВС РФ продолжают теснить противника на ряде тактических участков. Огневые средства, включая ствольную артиллерию, реактивные системы и авиацию, эффективно поражают разведанные объекты и укрепления ВСУ.
Со стороны обороняющихся отмечается упорное сопротивление с широким использованием БПЛА всех типов для сдерживания наступления. Несмотря на это, российские штурмовые группы продемонстрировали тактический успех, продвинувшись в Сумском районе на девяти направлениях, в Краснопольском и Глуховском — на трех. В результате активной работы общая глубина продвижения на отдельных участках достигла 750 метров. Противник несет значительные потери, безуспешно цепляясь за рубежи обороны.
Харьковская областьВС РФ ведут активное наступление в окрестностях Волчанска, действуя в населенных пунктах и лесистой местности при эффективной огневой поддержке с воздуха. Отмечен прогресс в районе Хатного. Чтобы противодействовать продвижению российских военных, противник перебрасывает дополнительные силы, в том числе подразделения спецназа разведки. В окрестностях Старицы наступающие части ВС РФ увеличили контролируемую территорию на 600 метров по четырем осям. Огнем тяжелых огнеметов разгромлены укрепления одной из механизированных бригад противника.
Юго-западнее Лимана массированное воздействие авиации и реактивных систем РФ заставило украинские части оставить ряд рубежей. Штурмовиками захвачен вражеский опорный пункт с расширением зоны контроля на 650 м. В районе Волчанских Хуторов освобождено и взято под контроль одно из предприятий, достигнуто продвижение до 250 метров. На мелово-хатненском отрезке фронта воздушными ударами подавлены позиции отдельной танковой бригады ВСУ. На шести направлениях в лесополосе штурмовые отряды ВС РФ углубились на 600 метров, закрепляя достигнутый результат.
Запорожское направлениеМинистерство обороны РФ официально заявило о взятии Еленоконстантиновки. Село, ранее находившееся в полуокружении, очищено от противника. Наступательная работа ВС РФ сохраняется, ведется борьба за Прилуки, где противник оказывает упорное сопротивление. Отмечается развитие успеха в наступлении на Цветковый и Верхней Терсы. За минувшие сутки отражено семь вражеских контратак.
На Ореховском участке сохраняется высокая интенсивность боев. Российские военные ведут бои на подступах к Орехову, где неприятель сосредоточил значительные силы, активно используя беспилотники. Продолжаются столкновения в районе Павловки и северной части Приморского. Диверсанты и разведчики действуют в районах Магдалиновки и Новояковлевки, предпринимая попытки проникновения. Позиционные бои фиксируются у Новоданиловки и Малой Токмачки.
Покровское направлениеНа данном направлении боестолкновения переместились в район Белицкого. Для разрушения мощных долговременных оборонительных сооружений противника в этом районе активно задействована авиация. ВС РФ вышли к южной границе Новопавловки. Увеличена территория влияния севернее животноводческих комплексов вдоль шоссе на Гришино, где отмечается интенсивное использование минометов и беспилотников-камикадзе с обеих сторон.
Российские военные развивают успех от Красноармейска (Покровска) в северном направлении, двигаясь к Родинскому. Продолжаются тяжелые встречные бои в районе населенных пунктов Новоподгороднее и Гришино, где противник оказывает организованное сопротивление.
Северское направлениеМинобороны РФ сообщило об установлении контроля над Закотным. ВС РФ, закрепив успех в восточном секторе, продолжают движение на запад. Ведутся сложные бои по взятию меловых возвышенностей вдоль реки, где противник укрылся в разветвленных естественных укрытиях. Ликвидирована окруженная группировка к востоку от Ямполя.
Продолжается штурм Святогорска, подразделения заняли исходные позиции на его северной границе. Для срыва планомерного отхода и дезорганизации обороны противника методично выводятся из строя переправы через водную преграду. Согласно оценкам, следующим тактическим рубежом наступления станет линия Кривая Лука – Каленики.
Константиновское направлениеВС РФ ведут наступательные бои, нарушая вражеские коммуникации и расширяя контроль в Константиновке. За минувшие сутки отмечены боестолкновения у Веролюбовки, Майского, Марково и в районе Миньковки. Российскими военными взяты под контроль доминирующие высоты севернее водохранилища Клебан-Бык.
С южного направления штурмовые группы выдвинулись к Берстку, где уже зависли бои. В черте города Константиновка продолжаются уличные схватки. Отмечено продвижение к северу от железнодорожного узла, достигнут рубеж реки Долгенькая (район улиц Трудовая и Интернациональная).