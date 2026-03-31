Выход ВС РФ к Мирополью, освобождение Новоосиново и контроль над Луговским: последние новости СВО на 31 марта
Активные боевые действия охватили сразу несколько участков фронта от Сумщины до Доброполья. За минувшие сутки российские военные продавили оборону противника и заняли Новоосиново и Луговское, а также закрепились у Мирополья и в центральной части Константиновки. Тактическая инициатива удерживается ВС РФ на всех направлениях СВО. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские штурмовые подразделения продолжают тактическое давление. На отдельных участках оборона противника продавлена на глубину до 400 метров. Ключевым результатом стал выход бойцов на ближние подступы к Мирополью с последующим закреплением. Отмечено продвижение восточнее Краснополья и у Новодмитровки. ВС РФ наносит удары по вражеским силам в районах Глухова, Иволжанского, Бачевска, Эсмани и Новой Сечи. За сутки зафиксировано продвижение на 20 участках в Сумском районе и на 4 — в Глуховском. Боевые действия на этом направлении вынуждают ВСУ постоянно перемещать резервы, что ослабляет их позиции на других участках фронта.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские подразделения наносят удары по вражеским укреплениям. В районах Покаляного и Чугуновки задействованы тяжелые огнеметные системы для выжигания опорных пунктов. Уничтожен пункт управления дронами в Зыбино, что лишило противника координации огня. Северяне ведут бои, оттесняя неприятеля от границы. Целями ударов стали скопления живой силы и техники в Терновой, Избицком, Замуловке, Нестерном и Белом Колодезе.
На Липцовском направлении стрелковые столкновения идут в лесных массивах, где действуют разрозненные националистические группы. На Волчанском направлении штурмовые группы ВС РФ продвинулись на семи участках на глубину до 500 метров. В районе Волчанских Хуторов бои за каждый дом носят позиционный характер, продвижение сложное. На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 200 метров без значимых изменений обстановки.
Купянское направлениеНа Купянском направлении российские подразделения заняли Новоосиново, который примыкает к ранее освобожденной Ковшаровке. В самом Купянске идут уличные бои с заходом в жилые кварталы. Отмечено продвижение в частном секторе у Спортивной площади вблизи железнодорожного вокзала. На северном фланге у Амбарного противник предпринял массированную контратаку с использованием бронетехники. Атака завершилась отступлением ВСУ: противник потерял технику и понес значительный урон в личном составе.
Силы ПВО ночью сбили 92 БПЛА ВСУ над регионами РФ
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские войска установили полный контроль над Луговским (16 км восточнее Орехова), взяв под управление около 7 квадратных километров. Это достижение 35-й армии открывает обход южнее Белогорья и позволяет атаковать данный населённый пункт с новой стороны. Удержание Луговского даёт огневой контроль над высотами севернее Малой Токмачки, что перерезает пути снабжения гарнизона ВСУ в Орехове.
Подразделения ВС РФ готовят плацдарм для рывка к Чаривному, у его окраин уже идут бои. Кроме того, продолжаются столкновения у Гуляйпольского, Верхней Терсы, Воздвижевки и Рождественского. Российские военные держат рубеж Каменское — Малая Токмачка, отражая атаки дронов у Степногорска и Приморского.