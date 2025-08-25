Вилла в Лондоне, прогулки во Франции и испанское гражданство: Где сейчас дети Зеленского и почему его 12-летний сын командует ВСУ?
На страницах биографии Владимира Зеленского особое место занимает история знакомства с будущей супругой Еленой. Их встреча произошла еще в годы студенчества, когда будущий лидер страны испытывал комплексы относительно своего небольшого роста. Однако искренность намерений, упорство и умение рассмешить девушку сыграли решающую роль в зарождении отношений. Именно эти качества привлекли внимание Елены, которая впоследствии стала верной спутницей жизни актера и политика. Вскоре союз супругов был скреплён рождением детей — сына Кирилла и дочери Александры. Подробнее о том, почему их давно никто не видел, читайте в материале «Радио 1».
Девочка с детства оказалась связана с публичностьюСвадьба Владимира и Елены состоялась в 2003 году, а спустя год у пары родилась дочь Александра. Жизнь девочки с детства оказалась связана с публичностью, ведь её отец уже тогда пользовался популярностью у публики. Когда Александре было всего десять лет, она дебютировала в кинематографе, сыграв небольшую роль в фильме «8 новых свиданий» рядом с самим Владимиром. Позднее девушка успешно приняла участие в юмористическом шоу «Рассмеши комика. Дети», где главным судьей был её отец, который даже не подозревал о выступлении дочери. Успех Александра заслуженно подтвердила победой и призовыми деньгами, вызвав восхищённые отзывы зрителей.
Учёбу Александра проходила в престижной новопечерской школе Киева, известной высоким уровнем образования и особыми условиями содержания учеников. Но особый интерес вызвала активность девушки во время предвыборной кампании отца, когда она активно участвовала в школьных мероприятиях, поддерживая кандидата.
Обучение за границейВ 2022 году дочь Зеленского окончила школу. Изначально предполагалось, что девушка продолжит обучение за границей, особенно учитывая сложную ситуацию в стране. Тем не менее, на пресс-конференции мать ребенка заявила, что Александра намерена продолжить учебу на Украине. Она подчеркнула, что этот выбор обусловлен важными семейными обстоятельствами и общей ситуацией в государстве.
«Александра выпускница. Мы переживаем, это важный этап в ее жизни и, к сожалению, он совпал с таким сложным этапом в жизни нашей семьи и вообще в жизни нашей страны. Выпускного не будет, школу заканчивают дистанционно, поступать будет на Украине», — поделилась она.Однако некоторые издания усмотрели в этом заявлении элементы политического пиара, полагая, что решение остаться в стране связано скорее с имиджевыми целями семьи Зеленских, нежели с образовательными предпочтениями Александры. Официальной информации о месте учебы девушки пока нет, известно лишь, что она решила посвятить себя гуманитарным наукам. Предположительно, она решила изучать право, журналистику или политологию.
Сын ЗеленскогоМладший ребенок Зеленских появился на свет в январе 2013 года. В возрасте шести лет родители решили отправить его в ту же частную школу, где училась Саша.
«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. Кирилл будет усваивать школьную программу и учиться жить в стране изменений», — поделилась Елена.
Школьную форму для 1 «Б» класса, в который поступил Кирилл, разработала и сшила знаменитый украинский дизайнер Лилия Пустовит.
Настоящий эксперт в военных делахЛетом 2022 года Елена Зеленская, в интервью британским журналистам, поделилась удивительным фактом: ее сын Кирилл в свои девять лет уже проявляет задатки настоящего политолога и эксперта в военных делах. Мальчик активно консультирует отца по множеству вопросов, касающихся текущей ситуации в стране. Вместе они анализируют, сколько военной техники необходимо Украине, и обсуждают, какие страны Европы могут оказать необходимую поддержку.
Роскошная вилла украинского миллиардераДо марта 2022 года Владимир Зеленский не раскрывал информацию о местонахождении своей семьи. Однако в марте, в интервью немецкому изданию, он сообщил, что его супруга, сын и дочь остаются в стране, несмотря на то, что многие другие семьи пытались выехать за границу с началом специальной военной операции. Возникли слухи, что Зеленский мог не говорить правду и отправил детей в безопасное место. По одной версии, Александра и Кирилл покинули страну за неделю до начала спецоперации, по другой — почти сразу после. Вскоре появились вопросы о том, куда именно могли уехать дети Зеленского. Существовали утверждения, что Елену видели в Ницце. Также говорили, что жена и дети Зеленского переехали в Лондон, где якобы проживают на роскошной вилле украинского миллиардера.
Елена Зеленская в интервью зарубежным СМИ заявляет, что её дети всегда находятся рядом с ней. Она активно участвует в деловых поездках по разным странам, поддерживая мужа и свою страну. Зеленская посещает благотворительные мероприятия за границей и встречается с первыми леди Литвы, Израиля, Польши, Франции и США. Возможно, сын и дочь сопровождают её.
Слитые документы о детях ЗеленскогоВ условиях продолжающегося военного конфликта на Украине, информация о возможном получении испанского гражданства детьми Владимира Зеленского привлекла внимание общественности. В интернете появились документы, подписанные высокопоставленными европейскими чиновниками и адресованные королю Испании Филиппу VI, в которых содержится просьба предоставить испанское гражданство 21 украинцу. Среди указанных имен значатся Кирилл и Александра Зеленские, а также дети других украинских политиков.
Называет своего отца нацистомДочь Зеленского ранее решительно выступала против идеи о том, чтобы ее отец баллотировался на второй срок. В украинских социальных сетях утверждали, что она называла своего отца «нацистом». Однако официальные украинские СМИ, ссылаясь на семью Зеленских, опровергли эту информацию. Ранее мы рассказали, что в сети появилось видеообращение Александры Зеленской в котором она якобы просит своего отца остановить специальную военную операцию (СВО). Видео, начинающееся с эмоциональных слов «Папа, прошу, остановись…», быстро стало вирусным на платформе TikTok, вызвав широкий резонанс среди пользователей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская